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Мумию времен Петра Первого нашли в Ленобласти
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Мумию времен Петра Первого нашли в Ленобласти 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Фото: ivbg.ru
В городе Шлиссельбурге обнаружено хорошо сохранившееся захоронение времен Петра Первого.
Могилу нашли случайно, во время дренажных работ. Открыв дубовый гроб, рабочие пришли в изумление: перед ними лежало усохшее тело мужчины средних лет в камзоле и ботфортах. Покойний был вооружен: при нем была шпага и два небольших пистолета. Оружие, правда, сразу пропало. Пока вернуть удалось только шпагу.
Судя по всему, усопший жил во времена Петра Первого и был военным. "Есть основания полагать, что покойный был иностранцем. На это указывает ряд признаков: например, обручальное кольцо с надписью на немецком языке и сапоги иностранного образца. Мундир же на нем Семеновского полка", — делится соображениями историк Леонид Аронович.
ivbg.ru
По мнению экспертов, офицер мог служить в гарнизоне Шлиссельбургской крепости. Причиной смерти не старого еще мужчины могла послужить банальная простуда.
Сохранность тела и одежды у специалистов особого удивления не вызывает.
Физиолог Матвей Рамзин комментирует: "Вообще, естественная мумификация — явление для окрестностей Северной столицы не единичное. Помню, в петербургском музее гигиены на Итальянской улице были выставлены тела двух давно усопших женщин. Одна, как сейчас помню — в платье времен Екатерины Второй, другая выглядит как статуя, окаменела. Все дело в наших ленинградских почвах".
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