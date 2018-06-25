Что делали нацисты с детьми в рамках спецпрограммы

Что стало с детьми после нацистской спецпрограммы

В планы нацистов входило не только уничтожение всех людей, не соответствующих критериям расовой чистоты. Ученые рейха пытались вывести уникальный генетический род, используя селекционное разведение. Безумная программа была под строжайшим секретом и называлась "Лебенсборн".

Своими моралями она была схожа с трагически известными экспериментами Йозефа Менгеле — все те же принципы нацистской "науки" и отсутствие биоэтики. Программа являлась официальной организацией на государственном уровне, а ее создание объясняли снижением рождаемости в Германии. Матери "Лебенсборна" стояли перед непростым выбором, ведь программа давала шанс выжить в оккупированной Европе.

Для "Лебенсборна" изымали детей из скандинавских и восточноевропейских семей, заставляли забыть свое происхождение. Вся их жизнь была полной ложью, а правда открылась им лишь в зрелом возрасте.

"Лебенсборн" была секретной программой по выведению расы господ под эгидой СС

Программа, название которой переводится как "Источник жизни" подразумевала под собой рождение детей генетически "чистыми" женщинами от офицеров СС. Программу считали единственным возможным средством для разведения "идеальных" людей.

Нацисты открывали "клиники" по всей Европе

В попытках привлечь к программе больше людей, нацистами открывались приюты, которые еще назывались клиниками. В них содержали детей и количество подобных клиник лишь на территории Германии составляло 10 учреждений. В других 8 странах суммарное количество клиник было 26.

Анни-Фрид Лингстад из группы ABBA — самая известная выпускница "Лебенсборна"

Начиная с 1936 года и по 1945 год в клиниках программы родилось около 6-8 тысяч детей. Некоторые документы говорят также о возможных 20 тысячах. После окончания войны дети начали жить своей жизнью и не все в итоге узнали о своем происхождении.

Самая известная выпускница подобной клиники — Анни-Фрид Лингстад — участница популярной группы ABBA. Вместе с другими детьми Лингстад была рождена от норвежки и немецкого офицера. Она наряду с прочими выпускниками была вынуждена уехать из Норвегии из-за травли.

Женщин для участия в "Лебенсборне" отбирали по строгим критериям

Как правило женщин, которые участвовали в программе, отбирали очень строго. Большинство из них было матерями-одиночками, все они были светловолосыми и голубоглазыми. Кроме того, женщина должна была доказать отсутствие генетических нарушений и пройти строгую проверку, которая исключала наличие еврейской крови. Подобным требованиям должен был соответствовать и ее отец.

Среди важных критериев особое место занимала идеологическая благонадежность. Впрочем, уроки по политинформации были лишними в клиниках — туда и так приходили лишь убежденные нацистки.

Среди отцов были самые элитные офицеры

Некоторые женщины попадали в ряды программы будучи беременными, другие же беременели с целью попасть в "Лебенсборн". Большой процент отцов-офицеров были семейными людьми. А глава СС Генрих Гимлер призывал подчиненных зачинать детей вне брака, объясняя это не изменой, а самоотверженной работой на пользу германской расы. В ходе программы женщины ходили на встречи с СС-овцами, после чего им давали неделю на выбор партнера. Она должна была проводить 3 ночи в неделю со своим избранником.

Детей в клиниках зачинали самым обычным образом

Среди распространенных мифов о программе — то, что с женщинами там обращались как с животными, а сами клиники представляли собой бордели с послушными проститутками, готовыми на все. В реальности же все дети были зачаты самым обычным образом и женщины были совсем не против этих связей. На тот период в Германии были вне закона аборты, поэтому после родов женщины просто отказывались от детей, оставляя их в клинике.

Аборты в программе допускались только для плодов с дефектами

Стоит отметить, что аборты в программе все же бывали. Но его могли провести лишь матери с дефектом плода. Даже Гиммлер считал, что аборты — зло, приводящее к понижению рождаемости. Поэтому программа "Лебенсборн" использовалась для усыновления и воспитания тех детей, которых матери посчитали нежелательными.

После родов женщины были обязаны отдать ребёнка на попечение государства

Те женщины, которые добровольно решились принять участие в программе, после родов были обязаны подписать документы, согласно которым права на ребенка передаются государству. Большинство из матерей навсегда расставались со своими детьми через неделю после родов, и их все устраивало.

Большинство детей из "Лебенсборна" не знали о своём происхождении

Сама программа была строго засекречена, а все дети не знали своего происхождения. Большинство родившихся в клиниках узнали правду лишь спустя много лет, а некоторые так и не узнали. Об отце не заносилось в свидетельство никаких данных, а матери предпочитали "не светиться", умалчивая о своих внебрачных детях. Те дети, о чьем происхождении было известно, в послевоенные годы подверглись травле.

Некоторых детей насильно изымали у родителей и отправляли в программу

Выведение идеальной расы — не единственная задача "Лебенсборна". Пытаясь расширить программу, детей добывали всеми средствами, включая похищение. Более 200 тысяч детей по оценкам историков, были изъяты из семей в Польше, СССР, Восточной Европе. После того, как дети попадали в клинику, их сортировали по "пригодности". Дети, не соответствующие гитлеровским представлениям о чистой расе, отправлялись в концлагеря. Другие же перенаправлялись в исправительные учреждения, где им давали новые имена и заставляли забыть прошлое. Даже после войны большинство из этих детей не вернулись к биологическим родителям.

Когда дети из "Лебенсборна" узнавали о своём секрете, для многих это было травмой

Большинство выходцев клиник росли с пониманием, что в их истории есть секрет, но какой — неизвестно. Лишь в последние десятилетия им удалось добраться до истоков и узнать главную тайну, опираясь на архивные сведения или семейные слухи. Те, кто узнал об этом, злились на своих матерей за то, что они обманули и бросили их. Некоторые пытаются скрыть свое происхождение, стесняясь его. Но есть и такие, кто гордится принадлежностью к "Лебенсборну", ощущая себя частью элиты. ​