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Что будет, если у самолета откажут оба двигателя
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Что произойдет, если у самолета откажут оба двигателя 

Don't Panic 5 часов назад
Стоит ли паниковать, если в полете у лайнера откажет не один, а сразу оба двигателя? Профессиональный пилот Алексей Герваш показывает, что происходит в такой неприятной ситуации на самом деле.
Вообще-то, даже отказ одного двигателя уже внештатная ситуация. На оставшемся моторе пилоты, в принципе, лететь смогут, но они будут обязаны совершить посадку. Обычно выбирается самый ближайший аэропорт.
Отказ обоих двигателей — событие экстраординарное. Такое случалось лишь несколько раз за всю историю авиации. Ни одной катастрофы по причине отказа обоих двигателей не было: самолет просто начинает планировать, ну а пилоты в спешном режиме подыскивают любое ровное место для посадки.
Крупный авиалайнер с выключенными двигателями планирует даже лучше, чем легкий самолет. Он летит с более высокой скоростью, но соотношение покрытого расстояния к потерянной высоте примерно 20:1.
Проще говоря, не волнуйтесь. Отказа обоих двигателей, скорее всего, ни вы ни ваши знакомые на себе не испытают. Но даже если такое случится — ничего страшного не произойдет.
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