Почему на Руси всегда носили бороду

Сила Руси — в её народе. Сила народа, по крайней мере, мужецкого пола, — в его бороде. Так для чего же русскому человеку нужна была хорошая растительность на подбородке?

Чтобы попасть в Царствие Небесное

Патриарх Адриан в конце XVII века написал: «Бог создал человека бородатым: только коты и псы не имеют ее». Все «скобленные» взрослые мужи без разбора отлучались от церкви. Связано это было с тем, что согласно преданию Православный человек должен был по наружности соответствовать образу Христа. Так что гладковыбритым мужчинам вход в Царствие Небесное был заказан.

Чтобы показать свою силу

На Руси мужчин встречали не по одежке, а по бороде. Ее густоте и окладитости. Густая растительность считалась внешним отражением хорошей породы человека, и его мужской силы.

Люди с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожденцами. Безбородые, как правило, оставались в бобылях.

Чтобы сохранить свое достоинство

Честь у русского человека находилась в бороде. Ущерб, нанесенный растительности на подбородке, являлся тягчайшим преступлением против личности. Еще Ярослав Мудрый установил штраф за выдранные волосы в бороде.

За вырванный клок провинившийся должен был заплатить государству 12 гривен. При Иоанне Грозном опальные бояре подвергались позорной гражданской казни: у них выщипывали волосы из бороды. Смыть такой позор можно было только в монастыре или подвигом на войне.

Чтобы подчеркнуть свою русскость

Борода считалась даром Господа. И русский народ по этой части был весьма одаренным. Борода была нашим национальным достоянием, которое оберегалось в том числе негласными уставами не вступать в браки с инородцами. Особенно с теми, которых природа не наделила густой растительностью на лице.

Согрешивших с «басурманами» легко узнавали по потомству, а точнее — по «козлиным», редким бородам. Несчастных «награждали» статусом «ублюдок» (от слова блуд), и нужно было приложить не мало усилий, чтобы стать полноправным членом общества.

Для гармонии

Борода для русского человека была не только честью и совестью, но и балансиром в жизни. Утрата волос на бороде непременно сказывалась на судьбе человека. К случайно вырванным клокам и выпавшим волосам на подбородке относились весьма серьезно: «облысевший» мужчина, как правило, шел на исповедь, а затем садился на строгий пост.

Люди же, которые добровольно избавлялись от бороды, считались одержимыми. Простые люди сторонились их, чтобы не заразиться бесами. Но самым страшным было для русского человека, когда «скоблился» царь. Это воспринималось в народе национальной катастрофой.

Для независимости

В XIX веке борода воспринималась признаком вольнодумства. Не вызывали подозрений бороды у священников, старообрядцев, купцов. Разночинцы же, отпускавшие бороды расценивались как потенциально опасный, ненадёжный элемент.

В советскую эпоху борода была атрибутом зажиточного крестьянина, священника или академического ученого, а позднее также поклонников подозрительных интеллектуалов вроде Хемингуэя или неформатного Высоцкого.

Таким образом, можно утверждать, что ношение бороды — своего рода нонконформизм, показывающий независимость взглядов её «хозяина» и даже его революционный настрой. Достаточно вспомнить бородатых вождей мировых революций.

Для мужественности

Во все времена борода была признаком мужественности и зрелости. Безбородому мужчине даже отказывали в благословении и не пускали на поле боя.

Ну а сегодня борода снова в моде — главное, чтобы она была ухоженная и опрятная.