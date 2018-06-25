Почему русские хотели взять Царьград

После падения Константинополя в 1453 году московские великие князья породнились с последней династией византийских императоров Палеологов, а Московская Русь начала осознавать себе через идею « Москва -Третий Рим ». Русь восприняла христианство, ряд политических традиций и культурных привычек от Византии. Однако, так было далеко не всегда.

В начале своего пути Киевская Русь активно враждовала с императорами Византии и предпринимала военные походы на Константинополь, в русской традиции прозванный Царьградом.

Торговля Киевской Руси

Вражда двух держав была обусловлена не только естественным пограничным столкновением интересов молодого развивающегося и воинственного государства русов с сильной наследницей Римской империи.

Дело в том, что Киевская Русь своему развитию и процветанию была обязана торговле. Это было в первую очередь торговое государство, жившее за счет знаменитого торгового пути «из варяг в греки». Функция призванных со своими дружинами варяжских князей состояла не только в традиционном наведении порядка и защите городов Руси, но также и в обеспечении успешной и безопасной торговли, в её расширении.

История первых киевских князей, активно воевавших по всем направлениям, само их происхождение, показывают, что лучшим способом для защиты торговых интересов Киева были военные походы. Помимо этого, нельзя отрицать что варяжские князья со своими дружинами, традиционно привыкли промышлять банальным грабежом, а столичный Царьград и близлежащие земли империи сулили богатую добычу.

Дипломатия Византийской империи

Политика и дипломатия византийских императоров, как нельзя лучше потворствовала такому способу решения проблем. Восточная Римская империя сумела выжить и не повторить судьбу самого Рима, только за счёт более гибкой и дипломатичной политики. Большинство историков указывают на то, что Константинополь, не имея ресурсов и физической возможности проводить жесткую и беспощадную политику истребительных, непримиримых войн со своими врагами, вынужден был с ними договариваться, используя хитрость и подкуп.

Иногда византийским императорам удавалось перехитрить «варварских» вождей, стравливать их друг с другом, играя на их взаимных противоречиях или побеждать в войне с помощью технического превосходства и хитроумных маневров. Но очень часто, Восточная Римская империя вынуждена была идти на уступки, откупаясь от врага данью или предоставлением преимуществ в ведении торговли.

Военные походы вместо торговых переговоров

Первые свидетельства о походах, правивших в Киеве и других русских землях варяжских князей, относятся к 860 году, когда легендарный князь Аскольд якобы ходил со своей дружиной на Царьград. В целом, военные столкновения Руси и Византии в том или ином виде продолжались с IX по XII век. Однако, самым известным предприятием русов против Царьграда стал поход князя Олега 907-911 года (точная дата остается предметом дискуссии историков).

Согласно летописям, Олег с большим войском, пришедшим по суше и по морю, осадил Константинополь, успешно обойдя все уловки и хитрости византийских полководцев и в конечном счете, вынудил императора подписать выгодный для киевской торговли мирный договор, прибив свой щит на вратах Царьграда.

Помимо ежегодной дани своему новому союзнику, греки вынуждены были взять русских послов в Царьграде на свое полное содержание и предоставить определенные преференции в торговых операциях для русских купцов.

Следует отметить, что Олег также преследовал цели дипломатические — добиться признания статуса молодого государства от великой империи, с высокомерием воспринимавшей языческих князей.

Этот поход был далеко не единственным в истории конфликтов Руси и Византии, однако, он достаточно ярко демонстрирует цели киевских князей в подобных предприятиях. При этом, как показывают свидетельства летописей, далеко не все такие походы были удачными для русских дружин: поход князя Игоря 941 года окончился его поражением.

Культурный интерес

Имелась и другая причина, заставлявшая первых Рюриковичей проявлять особый интерес к Византии. В эти века, пускай уже и достаточно ослабевшая в военном плане, Византия была все ещё подлинным центром культуры и цивилизации, настоящим наследником классической Римской империи.

Держава со столицей в Константинополе намного превосходила своими богатствами и культурным и техническим потенциалом, не только русов, но и государства средневековой Европы.

Взаимоотношения молодого русского государства с цивилизационным центром той эпохи, не могли не повлиять на развитие Киевской Руси. Греки в своём противоборстве с соседями, с молодыми и воинственными государствами активно использовали не только дипломатию, хитрость и подкупы, но и возможности культурного влияния. Главным оружием в руках Византии, которое помогло в конечном счете, добиться примирения держав, стала религия.

Русь получила от императоров Византии не только торговые преимущества, но и православную веру, влияние которой на дальнейшее развитие и становление русского государства оказалось колоссальным. По мере развития русской государственности боевой и грабительский пыл киевских князей в отношении Царьграда иссяк, а русские и греки не только связали себя культурными и религиозными связями, но политическими и военными союзами.

Так, в IX-X веках русские войны активно участвовали в защите интересов византийских императоров как во внешних войнах империи, так и в защите престола от посягательств претендентов.