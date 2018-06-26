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Морг и сря: угадайте, аббревиатура или нет?
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Морг и сря: угадайте, это аббревиатура или нет? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Открытые источники
Люди очень любят придумывать аббревиатуры, чтобы не ломать язык, произнося длинные названия. Но если всякие там ВВС, ФСБ и ЖКХ мы легко можем расшифровать, то некоторые формулировки выглядят совсем нереальными и ставят в ступор. Например, знаменитое СРЯ, очень любимое в гуманитарной среде. Если кто не понял, это «Современный Русский Язык».
Впрочем, многие аббревиатуры воспринимаются нами и вовсе как обычные слова. Вспомнить хотя бы «загс», который на самом деле отдел Записи Актов Гражданского Состояния.
Сможете ли вы отделить зерна от плевел и угадать, какие из слов в этом тесте образовались из аббревиатур? Проверьте прямо сейчас!
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