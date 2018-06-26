Что произошло с затонувшим «Муссоном» на самом деле

Гибель военного судна — это всегда трагедия. Особенно неприятно, когда это происходит не во время боевых действий, а на учениях. Именно такая грустная история произошла с малым ракетным кораблем «Муссон» в 1987 году.

Русский «Овод» жалит больно

В конце 1980-х годов малые ракетные корабли Советского Союза являлись грозным оружием, «катюшами» на воде, способными нанести серьезный урон потенциальному противнику. Не случайно по классификации НАТО , данные суда проходили под кодовым обозначением «Овод». Действительно, «жало» их ракет было смертельным. Но, к сожалению, даже с этими, считавшимися надежными кораблями, порой, происходили неприятные инциденты. История «Муссона» долгое время была засекречена, чтобы не бросать тень на ВМФ СССР и лишь относительно недавно общественности стали известны все подробности той трагедии. Малый ракетный корабль, построенный в 1975 году, предназначался для крупных надводных целей и наземных объектов. Его главным оружием были 6 крылатых ракет комплекса П-120 «Малахит», а штатный экипаж боевого судна составлял 60 человек. На протяжении пяти лет «Муссон» исправно служил на Тихоокеанском флоте, до рокового дня 16 апреля 1987 года, когда он ушел на очередные учения в Японском море.

Трагедия со стрельбой

По плану мероприятий отряд из пяти кораблей: малого противолодочного корабля, двух малых ракетных кораблей и двух ракетных катеров вышел в залив Петра Великого для проведения совместных тренировочных стрельб. Ракетные катера с помощью ракет-мишеней должны были обстрелять малый противолодочный корабль №117 и два малых ракетных корабля «Муссон» и «Вихрь». Те же в свою очередь, должны были отбить ракетную атаку. Около шести часов вечера 16 апреля 1987 года по «Муссону» была выпущена крылатая ракета. В ответ ракетный корабль ударил сразу двумя ракетами своего зенитно-ракетного комплекса. Крылатая ракета-мишень была успешно поражена. Но, по роковому стечению обстоятельств ее останки, падая в море, врезались в радиорубку «Муссона». Произошел взрыв и корабль загорелся. Трагедия произошла в 18 часов 36 минут. Корабли, участвующие в учениях подошли на максимально возможное безопасное расстояние к «Муссону» и с ужасом наблюдали объятый ярким пламенем корабль. Самое ужасное, состояло в том, что командующий учениями контр-адмирал Л. Головко запретил приближаться к горящему судну, чтобы избежать новой трагедии. Дело в том, что на «Муссоне» находился крупный боекомплект, который мог взорваться в любую минуту. Наибольшую опасность при этом представляли зенитные ракеты корабля. К счастью, «Муссон» оказался выполнен из алюминиево-магниевого сплава. Он оплавился, закрыв собой ракеты, которые не взорвались. В то же время, являясь горючим материалом, он фактически превратил судно в пылающий факел.

Разбор полетов

Командир «Муссона» капитан 3-го ранга В. Рекиш, как и все командование корабля погибли сразу после взрыва радиорубки. Выжившие матросы, проявляя чудеса героизма, пытались вести безуспешную борьбу с огнем. Но, корабль был обесточен во избежание непроизвольного пуска ракет, и противопожарные системы не работали. Когда, попытки подозвать другие корабли, для тушения «Муссона» ни к чему не привели, оставшиеся на корабле члены экипажа, открыли люки, ведущие в трюм, чтобы снизить давление. Следом матросы провели ряд других мер, для недопущения взрыва судна. Сделав все возможное, люди бросились в ледяную воду, и вплавь добирались до остальных кораблей, принимавших участие в учениях. Ночью «Муссон» затонул. Комиссия, разбиравшаяся в причинах трагедии, выяснила, что попадание ракеты-мишени в радиорубку было трагическим стечением обстоятельств. В то же время пожар, который повлек за собой гибель судна и 39 из 76 членов экипажа, произошел из-за того, что в производстве судна использовали горящий алюминиево-магниевый сплав. Примечательно, что после трагедии с «Муссоном» в ряде стан НАТО было принято решение об изменении материала для производства кораблей, поскольку на Западе военным корабли в те годы производили также с использованием алюминиево-магниевого сплава.