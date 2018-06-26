Как людей воскрешали электричеством

XVIII-XIX столетия оказались периодом, когда наука сумела потеснить религию, и общество пыталось постичь ранее неизведанное. Именно в эту пору начали предприниматься попытки воскресить мертвых посредством электричества.

Профессор Луиджи Гальвани из Италии еще в 1780 году обратил внимание на то, что под воздействием тока мышцы умершей лягушки начинают подрагивать. После этого многие ученые начали организовывать опыты с животными, в отношении которых применялся ток. К примеру, Джованни Альдини проводил эксперименты с телом быка, голову которого отрезал, заставляя двигаться язык.

Очарован электричеством оказался не только мир науки, но и простые обыватели. Все чаще организовывались шоу, в рамках которых головы свиней или даже коров подвергали воздействию тока. Со временем переключились на трупы, поскольку в то время законом позволялось использовать в научных целях тела казненных.

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В ноябре 1818 шотландец Эндрю Юр устроил демонстрацию в стенах анатомического театра, используя труп повешенного час назад преступника. Это оказалось не стандартное вскрытие, поскольку в процессе химик использовал находившиеся под напряжением металлические стержни, касаясь ими различных частей тела «подопытного». Восхищенные студенты наблюдали за многочисленными конвульсиями, которые позже прозвали «танцем смерти». Таким образом Юр предпринимал попытки выяснить, способно ли электричество воскрешать из мертвых.

Ученый имел убежденность, что посредством тока возможно восстановить в теле покойника жизнь. Шотландец не был тем, кто ограничивал себя примитивной стимуляцией мышц кадавров посредством импульсов электрического тока. Его работа обычно сопровождалась искрами и взрывами, превращаясь в «шоу».

В рамках таких опытов Юр мог посылать заряды тока через диафрагму, и тогда грудь «добровольца» вздымалась, напоминая дыхание. Когда стимулировались мышцы лица, последнее могло менять выражение, демонстрируя ярость, страх или даже тоску. Некоторые наблюдатели так пугались, что покидали зал.

Продолжался эксперимент порядка часа, и тогда Юр сделал вывод, что если бы смерть не была спровоцирована телесными повреждениями, воскрешение оказалось бы успешным. За пару лет до опытов ученого Мэри Шелли , английская писательница, написала историю о Франкенштейне. Правда, момент воскрешения у нее описывался кратко и не включал упоминание слова «электричество».

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Долгое время эксперименты с током проводились на людях, но постепенно сошли на нет, когда их начали считать «сатанинскими» по природе своей. Имелись в таких опытах и плюсы, ведь они фактически открыли путь к реанимационным технологиям.]]>