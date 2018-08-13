Как обманывали человечество

Человечество регулярно сталкивается с обманами. Жаждущие славы люди придумывают сказочные истории и распространяют их, а простодушные граждане охотно верят в мистификации. Вот несколько самых заметных «тайн», в которые люди поверили.

1. Феи из Коттингли. В 1917 году кузины Элси Райт и Френсис Гриффитс из Великобритании сделали фотографии фей и гномов. Девочки якобы играли с живыми волшебными персонажами. Эксперты сочли фото подлинными, а в 1920 год фотографии увидел Конан Дойл. Фото стали очень популярны среди тех, кто верил в паранормальные явления. Обман Элси и Френсис раскрыли через 50 лет: хитрые кузины использовали для фото вырезки из журналов.

2. Гигантский картофель. В 1894 году появились фото, на которых фермер из штата Колорадо демонстрирует огромную картофелину весом 39,9 кг. Поддельную фотографию сделал редактор местной газеты для рекламы фермера. Герой фото долго отрицал, что фото — подделка, а потом заявил, что картофелину украли.

3. Исчезающие блондины. В 2002 году на британском канале рассказали об исследовании немецких учёных, в котором доказывалось, что белокурые рождаются всё реже, а через пару столетий и вовсе исчезнут. Через год вышла статья, разоблачающая результаты исследования, однако многие и сегодня верят, что скоро на планете не будет блондинок и блондинов.