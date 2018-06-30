«Ночью увидел силуэт дяди Толи, который умер»

Случай произошёл со мной в Самаре. Купили квартиру в «хрущёвке» у двух сыновей, которые продали нам её после смерти отца. Сделали в ней всё капитально и дорого. Часто слышали шаги по квартире. да и кошка вела себя неестественно: то на задние лапы вставала, то шипела на выход из зала.

Однажды ночью я открыл глаза и увидел силуэт того самого дяди Толи, который умер (после покупки квартиры дети оставили много его вещей, в том числе и фотографии). Я видел, как он проходил рядом с нашим диваном, но я был полностью парализован. После того, как он прошёл к балкону, я заорал! Жена проснулась и включила свет. Я был бледен и весь в мурашках.

Всякой ерундой по психике не страдаю. Во всякую всячину — не верю. Но это произошло со мной, и это правда.

Спустя год мы расширились и переехали в соседний микрорайон. Недавно приснился сон, где он говорит, что новым «малолеткам» (которые купили у нас) не дам тут жития!