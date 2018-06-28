Кто кроме Иван IV был «Грозным»

Мы называем Ивана IV Грозным, потому что нам сказали так его называть на уроках истории. Однако на вопрос, когда и почему Иван IV стал «Грозным» до сих мало кто может ответить. Мы попробовали.

Не только Иван IV

Иван IV был не единственным «грозным» царем в русской истории. «Грозным» же называли и его деда, Ивана III, который, кроме того имел также прозвища «правосуд» и «великий». В итоге, за Иваном III закрепилось прозвище «великий», а «грозным» стал его внук.

Еще с 1740 года, когда на российский престол вступил младенец-император Иоанн Антонович (Иван VI), ко всем русским царям-Иванам добавили цифровую часть. Сам Иоанн Антонович стал называться Иоанном III, его прадед стал Иоанном II, а Иван Грозный получил титул Царь Иван I Васильевич всея Руси.

Когда Грозный стал «Грозным»?

Когда и почему Ивана IV стали величать «грозным»? Вопрос далеко не праздный. Если спросить человека об этом, то он, вероятнее всего, ответит, что так царя стали называть за его беспредельную жестокость, за опричнину и маниакально-депрессивный синдром. Потому что примерно так нам рассказывают на уроках истории. Вопрос следующий: кто его так назвал и когда? Не было ведь такого титула, никто Ивана IV не называл при жизни «грозным», как и Иваном IV не называл. Он был Иван Васильевич.

Абсурдность ситуации с прозвищем царя подтверждается тем, что однажды Александр Дюма написал буквально следующее: «Ивана Грозного за его жестокость стали называть „васильичем“.

Вот что об этом пишет Скрынников, виднейший исследователь жизни Ивана Грозного: „В источниках XVI века прозвище „Грозный“ не встречалось. Скорее всего, царь Иван получил его, когда стал героем исторических песен“.

То есть ответить на вопрос: „Когда именно появилось прозвище „грозный“ не может даже Скрынников. Но говорит, что это прозвание дал царю народ. И не при жизни Ивана IV, а у же после его смерти. То есть получается, что „грозный“ — это как бы прозвище не царя даже, а памяти о нем.

Когда это происходило? Скрынников пишет, что, скорее всего, во время Смуты. Когда страна переживала не самую простую ситуацию: польско-шведская интервенция, высокая смертность, низкие урожаи. Все было плохо. И тогда царя, которого уже не было, стали называть „грозным“.

Что значит „грозный“?

Непраздным является и вопрос: что народ вкладывал в слово „грозный“, когда называл так царя? В сегодняшнем представлении в это слово заключена только отрицательная коннотация, однако не все так очевидно.

Царя в сказках и песнях вспоминали вовсе не как самодура, вспоминали с какой-то народной ностальгией, как сильного государя. И это при всем при том, что именно Иван Грозный, разогнавший русскую машину до скорости неуправляемости, предопределил и само Смутное время, когда не оставил после себя никого, кто смог бы удержать власть.

Историк Скрынников пишет: „В обстановке неслыханных бедствий время царя Ивана стали вспоминать как эпоху могущества Российской державы, ее процветания и величия. Кровавые и темные дела были забыты“.

Также он пишет о том, что „в представлении людей того времени „гроза“ символизировала стихию испепеляющую, неотвратимую и блистательную, притом стихию не столько природную, сколько божественную, знак вмешательства небесных сил в жизнь людей“.

Иван Грозный и мыслил себя сам Божьим помазанником, и все его дела, вплоть до казней, укладывались в логику этой миссии. Он не просто казнил тела, он казнил и души, совершая свои казни таким образом, что преступники становились „заложенными покойниками“. Практиковались: утопление (отправка преступников в их „родную“ стихию — к нечисти, травля смертников медведями (медведи считались „чистыми“ животными, поэтому они карали человека за его грехи).

Репрессивная машина работала не с демонстрационной целью „чтобы другим неповадно было“. Царя и так все боялись и уважали. Любое выступление против Венценосного полагалось, как „хула на Духа Святого“, то есть грехом, который нельзя искупить.

Экзекуции подлежали не только сами преступники, но и их имущество (включая домочадцев), которое признавалось „скверным“ и „нечистым“. Здесь царь строго руководствовался ветхозаветной Книгой Иисуса Навина, а именно взятием Иерихона древними евреями. Согласно Писанию, участь жителей Иерихона была ужасной: “…всё, что в городе, и мужей и жён, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, всё истребили мечом…А город и всё, что в нём, сожгли огнём», кроме «серебра и золота, и сосудов медных и железных», которые были объявлены «заклятыми», и брать которые в личное пользование запрещалось, они должны были быть переданы только иудейским жрецам».

Надо сказать, что в средние века библейская традиция уничтожения «нечистого» имущества строго соблюдалась практически во всех европейских странах.