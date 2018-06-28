За что казнили в СССР

Молодое советское государство дралось за свою жизнь зубами и когтями, без сожалений кидая своих же граждан в пылающее жерло Красного террора. В СССР долгое время казнили без суда и следствия, но в конце-концов был составлен список преступлений, за которые врагу народа однозначно «мазали лоб зеленкой». К сожалению, список этот очень длинный.

Красный террор

Сразу после победы Октябрьской революции не могло быть и речи о сохранении смертной казни. Ее отменили, правда ненадолго. Затем большевики приняли постановление «О красном терроре». Сам Дзержинский, один из главных инициаторов террора, определял его как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности». По факту же расстрелять могли кого угодно и за что угодно, просто чтобы другим неповадно было.

Закон и порядок

В принятом в 1922 году УК РСФС впервые появился внятный перечень преступлений, за которые выносилась высшая мера. Массовые беспорядки, контрреволюционная деятельность, уклонение от воинской повинности — это было более-менее понятно. Но с таким же успехом можно было получить пулю за бесхозяйственность (сами понимаете, насколько расплывчато это определение) или за хищение государственной собственности.

Добрый Сталин

С 1935 года в том же УК РСФС появилось постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». Теперь расстреливать можно было с 12 лет. Наступало время так называемого «большого террора»: в 1937 и 1938 годах суды и «Тройки» вынесли 681 692 смертных приговора.

Народ просит продолжать

Указ «Об отмене смертной казни» был принят в 1947 году. Неслыханное событие для страны, граждан которой вот уже несколько десятков лет топят в крови собственные правители. Закон продержался всего три года: в январе 1950, «по многочисленным просьбам трудящихся» смертная казнь вновь вернулась в УК. Правда, теперь она применялась только против шпионов и убийц, совершивших преступление с отягчающими обстоятельствами.

Новый кодекс

Принятый в 1960 году уголовный кодекс использовался до самого распада СССР и был изменен только в 1996 году. Смертная казнь осталась на своем месте: под статью попадали шпионы, убийцы, бандиты, фальшивомонетчики и прочие отбросы общества. Кроме того, к стенке могли поставить и за уклонение от военной службы.

Взятки

Советское государство очень не любило тех, кто стоя у руля пробовал нажиться на его гражданах. Хищение государственного имущества все так же каралось высшей мерой. Могли «намазать лоб зеленкой» и взяточнику — должностные лица на высоких постах однозначно попадали под расстрельнную статью.

Что сейчас

История смертной казни не закончилась с развалом СССР. Только 19 ноября 2009 года Конституционный суд России принял решение, согласно которому ни один суд больше не может вынести смертный приговор. Снять мораторий на высшую меру наказания теперь можно лишь изменив саму Конституцию на что, конечно же, власти не пойдут никогда.