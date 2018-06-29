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Самые дикие секс-традиции
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Самые дикие секс-традиции 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Считается, что современные люди очень испорчены в вопросах половой жизни. Однако обычаи наших предков действительно поражают своей извращенностью, а иногда и смешат.
Самыми "продвинутыми" в этом отношении были римляне и греки. Так, в Афинах и Риме можно было отомстить любовнику жены за ее измену весьма оригинальным способом: муж-рогоносец мог засунуть ему редиску в задний проход. К слову, в этих странах активно использовали фаллоимитаторы, сделанные чаще всего из кожи.
В Древней Греции существовал "лесбийский праздник". А древние римляне отпугивали врагов статуями бога Приапа с половым органом в возбужденном состоянии. Кроме того, у римлян существовала такая распространенная "забава", как вакханалия.
Чего там только ни делалось: садомазохизм, инцест, гомосексуализм были не редкостью. Помимо прочего, замужние женщины "помогали" на них юношам стать мужчинами, иногда даже своим сыновьям.
Всем известно, что не отличался пуританскими нравами и "город греха" Вавилон. Помимо ярмарки невест в этом древнем городе существовали храмовые оргии. Девушка приходила в святилище Милитты и не могла вернуться домой, пока иностранец не бросит ей деньги и не займется с ней сексом. Деньги она должна была отдать храму.
Как ни странно, довольно свободна в сексуальной жизни была и славянская молодежь. Там, в шестом веке еще до замужества и женитьбы юноши и девушки во время языческих праздников развлекалась групповым сексом. Кроме того, в Древней Руси во время исповеди священники могли задавать очень интимные вопросы. Например: "Не влагали ль вы уста и перста свои ближним своим в места непотребные?".
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