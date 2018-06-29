Самые дикие секс-традиции

Считается, что современные люди очень испорчены в вопросах половой жизни. Однако обычаи наших предков действительно поражают своей извращенностью, а иногда и смешат.

Самыми "продвинутыми" в этом отношении были римляне и греки. Так, в Афинах и Риме можно было отомстить любовнику жены за ее измену весьма оригинальным способом: муж-рогоносец мог засунуть ему редиску в задний проход. К слову, в этих странах активно использовали фаллоимитаторы, сделанные чаще всего из кожи.

В Древней Греции существовал "лесбийский праздник". А древние римляне отпугивали врагов статуями бога Приапа с половым органом в возбужденном состоянии. Кроме того, у римлян существовала такая распространенная "забава", как вакханалия.

Чего там только ни делалось: садомазохизм, инцест, гомосексуализм были не редкостью. Помимо прочего, замужние женщины "помогали" на них юношам стать мужчинами, иногда даже своим сыновьям.

Всем известно, что не отличался пуританскими нравами и "город греха" Вавилон. Помимо ярмарки невест в этом древнем городе существовали храмовые оргии. Девушка приходила в святилище Милитты и не могла вернуться домой, пока иностранец не бросит ей деньги и не займется с ней сексом. Деньги она должна была отдать храму.

Как ни странно, довольно свободна в сексуальной жизни была и славянская молодежь. Там, в шестом веке еще до замужества и женитьбы юноши и девушки во время языческих праздников развлекалась групповым сексом. Кроме того, в Древней Руси во время исповеди священники могли задавать очень интимные вопросы. Например: "Не влагали ль вы уста и перста свои ближним своим в места непотребные?".