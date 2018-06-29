Кому первому в истории подложили свинью

Фразеологизм «подложить свинью» используется с глубокой древности. Существует несколько версий, кто первым в истории подсунул это розовощёкое животное, но все они свидетельствуют об обманных действиях исподтишка.

Тевтонская свинья

В военной терминологии присутствует такое понятие как построение свиньей. Впервые его применили в своих войсках тевтонские рыцари, которые во время крестовых походов громили всех без исключения соперников.

Суть этого строя заключалась в особом расположении треугольником, когда самые сильные и хорошо вооруженные воины выстраивались по контуру клина, острие которого именовалось головой свиньи. Незнакомые с такой схемой построения противники приходили в замешательство, когда их ряды пробивались мощным клином, а затем окружались со всех сторон.

В 1242 году такую тактическую свинью хотели подложить Александру Невскому , но этим планам не суждено было сбыться.

Однако победить тевтонцев русским войскам удалось не из-за диспозиционных огрехов эффективнейшего строя свиньей, а благодаря смекалке полководца, пригласившего немцев помериться силами на льду Чудского озера.

Вооруженные до зубов европейцы при полном обмундировании просто стали уходить под треснувший лед, разбивая тем самым грозный рисунок всемогущей свиньи.

Таким образом, военная трактовка выражения «подложить свинью» не имеет никакого отношения к домашнему животному.

Религиозная подстава

В иудейской и исламской религиозной традиции существует запрет на употребление в пищу мяса свиньи. Считается, что это животное олицетворяет собой грех, грязь и отсутствие угрызения совести.

Намеренное принятие кушанья из свинины приравнивается к идолопоклонству, а значит вероотступничеству.

В связи с этим бывали эпизоды, когда приверженцам вышеназванных религий христиане в развлекательных целях специально подкладывали свинину, которые те ели, не подозревая подлога и подлости.

Благо, что при непреднамеренном употреблении свинины иудей и мусульманин не обвинялись в грехе, но от этого ярость обманутых верующих была не менее сурова. После раскрытия обмана шутника могла настигнуть суровая кара, а бывали случаи, когда самого едока одолевала тяжелая болезнь.

Кстати, подкладывание свиньи, а точнее её отрубленного головы часто практиковалось на востоке, где, таким образом, выказывалось оскорбление правителям.

Игра в свинку

В старину детвора очень любила простую, но увлекательную игру «бабки». Цель этого развлечения заключалась в метании костей, которые были легкими и запросто сбивались при точном броске.

Но находились пройдохи, заливавшие игровые кости свинцом, которые получили название «свинчатка» или «свинка». А потому в этой игре при уличении кого-то в намеренном обмане использовалось выражение «подложил свинью».

Сказочная свинья

В экранизации сказки «Морозко» есть эпизод, когда Баба-Яга, якобы из добрых побуждений, а на самом деле из вредительских соображений, отдает главному персонажу Ивану самоходные сани в виде свиньи, которые он так и не смог укротить. Подложив Ивану свинью, костяная нога увеличила его злоключения и мытарства.

Еще одна свинья фигурирует в рассказе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где она выступает в роли троянского коня. По сюжету книги одному из главных героев необходимо было при помощи хитрости переиграть своих соперников, и победить в битве на Острове мясных колбас.

Тогда было принято решение соорудить гигантскую свинью, внутри которой укрылось целое «войско» поваров, и подложить её противнику. Данная уловка оправдала надежды и помогла добиться положительного результата.