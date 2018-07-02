Самый толстый еж в мире теперь на диете

Самого толстого ежа в мире зовут Арбакл и он живет в Шотландии. Толстяка принес в Центр спасения животных в Абердиншире местный житель, который сам его и откормил. Еж приходил к нему на ферму еще с осени и питался кормом.

Сейчас он весит два с половиной килограмма, что, по словам специалистов, в четыре раза больше положенного. Из-за лишнего веса ежу трудно передвигаться и он не может свернуться в клубок, его шансы выжить в дикой природе очень невелики.

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Ветеринары скорректировали рацион Арбакла и сократили количество пищи. Кроме диеты, ежу прописали физические нагрузки, теперь чтобы поесть, он вынужден передвигаться по вольеру, поскольку корм разложен в разных местах.