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Самый толстый еж в мире теперь на диете
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Самый толстый еж в мире теперь на диете 

Рамблер 2 часа назад
Фото: facebook.com
Самого толстого ежа в мире зовут Арбакл и он живет в Шотландии. Толстяка принес в Центр спасения животных в Абердиншире местный житель, который сам его и откормил. Еж приходил к нему на ферму еще с осени и питался кормом.
Сейчас он весит два с половиной килограмма, что, по словам специалистов, в четыре раза больше положенного. Из-за лишнего веса ежу трудно передвигаться и он не может свернуться в клубок, его шансы выжить в дикой природе очень невелики.
facebook.com
Ветеринары скорректировали рацион Арбакла и сократили количество пищи. Кроме диеты, ежу прописали физические нагрузки, теперь чтобы поесть, он вынужден передвигаться по вольеру, поскольку корм разложен в разных местах.
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