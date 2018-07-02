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В Африке обнаружили крокодилов необычного цвета
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В Африке обнаружили крокодилов необычного цвета 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Olivier Testa/Facebook
Африканская страна Габон удивила ученых. В пещерах Абанда геолог Ричард Оскари случайно нашел оранжевых тупорылых крокодилов.
Рептилии апельсинового цвета встречаются только в Габоне, а их длина может доходить до 170 сантиментов. Они живут в подземных туннелях, заполненных водой, и питаются летучими мышами, сверчками и другими обитателями пещер, и выходят на поверхность только ради размножения.
Тупорылых крокодилов Западной Африки часто называют карликовыми за их сравнительно небольшой размер, однако они уже давно известны ученым. Но оранжевые крокодилы по-настоящему удивили специалистов.
Естественно, ученые сразу задумались, чем может быть вызван такой удивительный оттенок кожи крокодилов. Сначала причиной посчитали причудливый рацион пещерных рептилий, однако сейчас исследователи склоняются к версии, что виной всему обилие помета в воде. Однако пока это только предположение, необычные крокодилы нуждаются в тщательном исследовании.
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