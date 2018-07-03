Хорваты против русских: где и когда

В Х веке на севере Балканского полуострова возникло Хорватское королевство. Населяли его потомки славянских племен, которые осели здесь ещё в VII веке. В том же X столетии хорваты подпали под церковное влияние Рима и стали католиками. К началу XII века молодое королевство было присоединено к Венгрии, сохранив некоторую автономию, но с XV по XVIII оказалось на пограничье Австрийской и Османской империй. Фактически, до ХХ века хорваты входили в состав других государств и служили в их армиях.

В «великой армии» Наполеона

В 1809 году, разгромив Австрию в очередной войне, Наполеон отторг у Габсбургов приморскую часть нынешней территории Хорватии — т.н. иллирийские провинции. 15 апреля 1811 года они были объявлены частью Французской империи. В составе Австрии они носили название «Военной Хорватии». Её мужское население несло «граничарскую» (чем-то сродни казачьей в России) службу на пограничье с Турцией и издавна славилось военными навыками и храбростью.

После включения в состав Франции, в иллирийских провинциях стал действовать прогрессивный гражданский кодекс Наполеона. Положительные аспекты, прописанные в нем подогревали стремление хорватов доказать свою верность новому сюзерену на поле брани. Из этих новых французских подданных в 1811-1813 гг. были сформированы четыре этнических хорватских пехотных полка, каждый численностью примерно в 1500 штыков. Впрочем, до конца на самотек новоявленный император дела не пустил и разбавил командование французскими офицерами.

Два из новообразованных формирований приняли участие в Российской компании, которую мы с вами знаем под название Отечественная война 1812 года. В России, после перехода через Неман полки оказались вдали друг от друга: 1-й полк входил в состав главных сил «великой армии», а 3-й на левом стратегическом фланге.

Солдаты 1-го впервые вступили в бой при Островно под Витебском. 13-15 июля корпус Богарне преследовал арьергард 1-й русской армии Барклая-де-Толли. Позднее его солдаты участвовали в знаменитых сражениях при Бородино, у Малоярославца и Красного.

На долю 3-го хорватского полка выпали сражения под стенами Полоцка 5-6 августа и 6-8 октября, в результате которых корпус маршала Удино был сначала остановлен на пути к Петербургу, а затем отброшен русским корпусом генерала Витгенштейна.

Французское командование высоко оценило храбрость хорватских солдат и офицеров. После битв при Островно, при Бородино и первого сражения под Полоцком по шесть хорватских военнослужащих представлялись к ордену Почётного легиона.

Прекрасная репутация далась хорватам дорогой ценой. Только в боях (не считая выбывших по болезни) 1-й полк потерял 27 офицеров, что составляло половину, и около 770 нижних чинов из 1507, 3-й полк — 32 офицера из 41 и около 700 унтер-офицеров и рядовых из 1623. Особенно большие потери, как и вся «великая армия», хорваты понесли на переправе через Березину. После отступления из России оба хорватских полка были из-за высоких потерь расформированы.

Кроме общепризнанной храбрости на поле боя, хорватские полки Наполеона проявили себя и на другом, менее почётном поприще. Евгений Тарле писал в книге «Нашествие Наполеона на Россию», что хорваты отметились среди наиболее отъявленных мародёров и грабителей «великой армии», наряду с немцами. Впрочем, книга Тарле была опубликована в 1941 году, при известных обстоятельствах, поэтому есть основания сомневаться в объективности данной оценки.

Первая мировая война

Накануне Первой мировой войны большая часть Хорватии была автономным «королевством» в составе Венгрии — одной из равноправных частей двуединой Австро-Венгерской монархии. Меньшая — «королевство Далмация» — входила непосредственно в состав Австрии. Соединения австро-венгерской армии формировались по национальному принципу.

Несколько хорватских соединений, как в составе венгерской, так и австрийской частей армии Габсбургов воевали и на Восточном фронте, в Галиции. Там они в полной мере разделили судьбу большинства войск двуединой империи: поражения в 1914 году, частичные успехи, с помощью прибывших немцев, в 1915-м, снова поражения в 1916 году, большие потери, много пленных, перебежчиков и дезертиров.

Накануне Первой мировой войны в Хорватии была популярна идея югославянского объединения. Российские власти играли на этой идее и формировали из австрийских пленных сербской, хорватской, словенской и боснийской национальностей добровольческие югославские части. В 1916-1917 гг. Югославянская дивизия успела повоевать на стороне России против Австро-Венгрии. В 1919 году 1-й Югославянский полк, названный «Матия Губец» в честь хорватского героя борьбы против турок в XVI веке, охранял Колчака в Омске.

Интересно, что будущий вождь социалистической Югославии Йосип Броз Тито попал в 1915 году в русский плен, но в Югославянскую дивизию вступить отказался.

Вторая мировая война

В апреле 1941 года немецкие и итальянские войска оккупировали Югославию. На большей части территории нынешних Хорватии, Боснии и Герцеговины, и частично Сербии было образовано «Независимое государство Хорватия» (НГХ) под протекторатом Италии и фашистское по внутреннему устройству.

2 июля 1941 года вождь НГХ Анте Павелич призвал добровольцев принять участие в совместном с немцами походе против большевизма. Хорваты поначалу восторженно встретили возрождение национального государства, которого были лишены больше восьми веков, а война на стороне Германии представлялась им долгом верности своим освободителям.

Всего за две недели набралось более 9000 желающих, из которых было отобрано около 4000. Из них был сформирован 369-й полк вермахта, включённый в октябре 1941 года в 100-ю легкопехотную дивизию. С нею он прошёл боевой путь от Днепра до Сталинграда.

Информация о действиях полка разноречива. Согласно одним свидетельствам, хорваты первое время даже отпускали пленных советских солдат, поскольку тех было слишком много, и у хорватов не хватало своих солдат для их охраны. Красноармейцы, узнав об этом, предпочитали сдаваться в плен хорватам. В то же время, сербский историк А. Йованович собрал многочисленные факты преступлений военнослужащих полка против гражданского населения Украины и юга России.

Полк понёс большие потери ещё до Сталинградской битвы. Хорваты приняли участие в уличных боях в самом Сталинграде. К 3 ноября 1942 года в строю оставалось всего 4 офицера и 187 солдат. Через три дня полк был расформирован и влит в 212-й немецкий, но в конце концов сгинул в сталинградском «котле».

Прочие части вермахта и СС, сформированные в НГХ, либо сражались против партизан Тито, либо комплектовались боснийскими мусульманами, албанцами и фольксдойчами. Из хорватов был сформирован Добровольческий военно-морской батальон «Чёрное море». Он нёс патрульную и минно-тральную службу, однако участия в боях не принял.