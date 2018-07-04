Потерянные сокровища, которые ищут до сих пор

Кто-то считает истории о потерянных сокровищах выдумкой, другие тратят жизни, чтобы найти хоть какие-то следы. Об этих драгоценностях ходят легенды, но пока никому не удалось понять, где их нужно искать.

1. Город Пайтити. Считается, что именно здесь инки пытались спрятать сокровища от конкистадоров. Множество исследователей прочёсывали перуанские джунгли в поисках Пайтити, здесь уже обнаружили несколько древних селений, но ни одно из них даже не напоминает город, где скрыты несметные сокровища.

2. Тайник Голландца. Нью-йоркский гангстер Артур Флегенхаймер во времена «сухого закона» в тридцатые годы организовал целую подпольную империю и нажил состояние. Чтобы не платить налоги, он упаковал награбленное в контейнер и закопал его в горах Катскилл, а сам отправился в заключение. Его довольно скоро оправдали и выпустили, но чуть позже Голландца застрелили. О тайном месте, где покоятся сокровища, Голландец так никому и не рассказал.

3. Золото Колчака. В 1918 году в Омске адмирала Колчака провозгласили Верховным правителем России. В город доставили большую часть золотого запаса, который вывезли офицеры из Казани. Стоимость оценили в 650 000 000 рублей. В 1921 году после поражения Колчака белочехи отдали запас большевикам, чтобы гарантировано покинуть территорию России. Но выяснилось, что золотой запас уменьшился, а стоимость его снизилась до 400 000 000 рублей. Ещё 250 000 000 царских золотых рублей пропали и не найдены до сих пор.