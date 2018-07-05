Как на самом деле произошел человек

Вопрос о том, сколько лет роду человеческому: семь тысяч, двести тысяч, два миллиона или миллиард до сих пор открыт. Существует несколько версий. Рассмотрим основные из них.

Молодой «homo sapiens» (200-340 тысяч лет)

Если говорить о виде homo sapiens, то есть «человеке разумном», он сравнительно молодой. Официальная наука дает ему около 200 тысяч лет. Такой вывод был сделан на основе исследования митрохондриальной ДНК и знаменитых черепов из Эфиопии . Последние были найдены в 1997 году во время раскопок вблизи эфиопской деревни Херто. Это были останки мужчины и ребенка, возраст которых насчитывал не менее 160 тысячи лет. На сегодняшний день это самые древние из известных нам представителей человека разумного. Ученые окрестили их homo Sapiens idaltu или «старейший разумный человек».

Примерно в это же время, может чуть раньше (200 тысяч лет назад), все там же в Африке жила прародительница всех современных людей — «митрохондриальная Ева». Ее митохондрия (набор генов, передающийся только по женской линии), есть у каждого ныне живущего человека. Впрочем, это не значит, что она была первой женщиной на земле. Просто в ходе эволюции больше всего повезло именно ее потомкам. К слову, «Адам», Y-хромосома которого сегодня есть у каждого мужчины — сравнительно моложе «Евы». Cчитается, что он жил около 140 тысячи лет назад.

Впрочем, все эти данные неточные и неокончательные. Наука основывается лишь на том, что имеет, а более древних представителей homo sapiens найти, пока не удалось. А вот возраст Адама недавно был подвергнут пересмотру, который может прибавить к возрасту человечества еще 140 тысяч лет. Недавнее исследование генов одного афроамериканца Альберта Перри и еще 11 жителей деревни в Камеруне показало наличие у них более «древней» Y-хромосомы, которую, когда-то передал своим потомкам мужчина, живший приблизительно 340 тысяч лет назад.

«Homo» — 2,5 миллиона лет

«Человек разумный» — вид молодой, но сам род «Homo», из которого он происходит, намного древнее. Не говоря уже об их предшественниках — австралопитеках, которые первыми встали на обе ноги и начали использовать огонь. Но если последние имели еще слишком много общих черт с обезьянами, то древнейшие представители рода «Homo» — homo habilis (человек умелый) уже были похожи на людей.

Его представитель, а точнее его череп, был найден в 1960 году в ущелье Олдувай в Танзании вместе с костями саблезубого тигра. Возможно, он пал жертвой хищника. Потом уже установили, что останки принадлежали подростку, который жил около 2,5 миллионов лет назад. Его мозг был более массивным, чем у типичных австралопитеков, таз позволял спокойно передвигаться на двух ногах, а сами ноги подходили уже только для прямохождения.

Впоследствии сенсационная находка была дополнена не менее сенсационным открытием — homo habilis сам изготавливал орудия труда и охоты, тщательно подбирая для них материалы, уходя за ними на большие расстояния от стоянок. Это удалось выяснить, благодаря тому, что все его оружия были из кварца, которого не было вблизи мест проживания первого человека. Именно homo habilis создал первую — олдувайскую археологическую культуру, с которой начинается эпоха палеолита или каменного века.

Научный креационизм (от 7500 лет назад)

Как известно, теория эволюции не считается полностью доказанной. Ее главным конкурентом был и остается креационизм, согласно которому как все живое на Земле, так и мир в целом были созданы Высшим разумом, Творцом или Богом. Существует и научный креационизм, последователи которого указывают на научное подтверждение того, о чем сказано в Книге Бытия. Они отвергают длинную цепочку эволюции, утверждая, что никаких переходных звеньев не было, все живые формы на земле были созданы завершенными. И жили они долгое время вместе: люди, динозавры, млекопитающие. Вплоть до потопа, следы которого, по их словам, мы встречаем и сегодня — это большой каньон в Америке, кости динозавров и другие ископаемые.

У креационистов нет единого мнения на возраст человечества и мира, хотя все они в этом вопросе ориентируются на первые три главы первой Книги Бытия. Так называемый «младоземельный креационизм» понимает их буквально, настаивая на том, что весь мир был создан Богом за 6 дней, около 7500 лет назад. Последователи «староземельного креационизма» полагают, что деятельность Бога негоже измерять человеческими мерками. Под одним «днем» творения могут подразумеваться вовсе не сутки миллионы и даже миллиарды лет. Таким образом, настоящий возраст земли и человечества в частности определить практически невозможно. Условно говоря, это промежуток от 4,6 миллиарда лет (когда, согласно научной версии зародилась планета земля) до 7500 лет назад.