Кто такие профессиональные плакальщицы Ганы 

Некоторым людям трудно проявить эмоции, когда их близкие умирают, но плач и траур — неотъемлемая часть похорон в Гане. То, насколько сильно люди плачут на чьих-то похоронах, свидетельствует о том, насколько покойный был уважаем в обществе и любим родственниками. Поэтому неудивительно, что некоторые готовы платить специально обученным людям, чтобы те рыдали на панихиде.
Ами Докли (Ami Dokli) — лидер одной из групп профессиональных плакальщиц в Гане. В одном из интервью женщина рассказала, что некоторые люди не могут плакать на похоронах родственников, поэтому доверяют это дело профессионалам. Докли и остальные женщины в ее команде — вдовы, которые после ухода мужей решили работать вместе, чтобы помочь людям обеспечить их близким достойные проводы в загробную жизнь.
Но плакать по незнакомому человеку — не самое легкое занятие, поэтому за свои услуги плакальщицы взимают плату, напрямую зависящую от бюджета похорон. Если похороны дорогие, то и «слезы» будут стоить дороже. Клиент даже может выбрать «стиль» плача: обычный плач, плач с криком, очень эмоциональный плач, плач и катание по земле.
Профессиональный траур — это лишь одна из экстравагантных особенностей в проведении похорон в Гане. На проводы близких в мир иной люди тратят не меньше, а чаще и больше денег, чем на свадьбы. Один организатор похорон рассказал, что в среднем похороны стоят от 15 до 20 тысяч долларов и чем больше на панихиде скорбящих, тем лучше. Этому событию предшествует установка гигантских афиш на улицах, которые сообщают о проведении похорон, и изготовление шикарного гроба.
Помимо всего прочего, плакальщицы помогают семье умершего собрать побольше денег.
«Наш профессиональный плач заставляет сочувствующих людей дать семье покойного побольше денег. Это основная причина, по которой нас нанимают».