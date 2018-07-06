Кто такие профессиональные плакальщицы Ганы

Некоторым людям трудно проявить эмоции, когда их близкие умирают, но плач и траур — неотъемлемая часть похорон в Гане. То, насколько сильно люди плачут на чьих-то похоронах, свидетельствует о том, насколько покойный был уважаем в обществе и любим родственниками. Поэтому неудивительно, что некоторые готовы платить специально обученным людям, чтобы те рыдали на панихиде.

Ами Докли (Ami Dokli) — лидер одной из групп профессиональных плакальщиц в Гане. В одном из интервью женщина рассказала, что некоторые люди не могут плакать на похоронах родственников, поэтому доверяют это дело профессионалам. Докли и остальные женщины в ее команде — вдовы, которые после ухода мужей решили работать вместе, чтобы помочь людям обеспечить их близким достойные проводы в загробную жизнь.

Но плакать по незнакомому человеку — не самое легкое занятие, поэтому за свои услуги плакальщицы взимают плату, напрямую зависящую от бюджета похорон. Если похороны дорогие, то и «слезы» будут стоить дороже. Клиент даже может выбрать «стиль» плача: обычный плач, плач с криком, очень эмоциональный плач, плач и катание по земле.

Профессиональный траур — это лишь одна из экстравагантных особенностей в проведении похорон в Гане. На проводы близких в мир иной люди тратят не меньше, а чаще и больше денег, чем на свадьбы. Один организатор похорон рассказал, что в среднем похороны стоят от 15 до 20 тысяч долларов и чем больше на панихиде скорбящих, тем лучше. Этому событию предшествует установка гигантских афиш на улицах, которые сообщают о проведении похорон, и изготовление шикарного гроба.

Помимо всего прочего, плакальщицы помогают семье умершего собрать побольше денег.