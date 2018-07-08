Что связывает Андрея Первозванного с Россией

Считается, что Андрей Первозванный стал первым проповедником христианства на территории России.

Проповедничество

Преданию, Андрею выпал жребий проповедовать в Скифии. Апостолы, полагаясь на высшую волю, таким образом определили каждый для себя место, где будет распространено слово учителя. Так, за тысячу лет до Крещения, апостол Андрей посетил территорию будущей Руси. Епифаний Монах составил житие Андрея Первозванного, переведенное в конце XI века. Согласно ему, Андрей побывал в Скифии неоднократно, прошел до Крыма и был в Херсонесе.

На Руси было свое сказание о посещении Андреем Первозванным русских земель. «Слово о проявлении Крещения Рускыя земля святаго апостола Андрея, како приходил в Русь» вошло в «Повесть временных лет». Летописец указывает, что Андрей Первозванный прибыл из Синопа в Корсунь (Херсонес). Он захотел пройти по Днепру до Рима и по пути благословил место, где впоследствии возник Киев: «И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу.

И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: „Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей“. И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру», — говорится в Повести.

Новгород

На севере, в земле словен, апостол побывал на месте возникновения Новгорода. Согласно Повести, Андрея Первозванного особенно удивляли нравы местных жителей: «Диво видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье».

Олеарий сообщает, что Андрей в Новгороде не только учил отправлению истинного богослужения, но и наставлял в постройке церквей и монастырей.

В память о святом в Новгороде в конце XI века построили храм, а с 1097 года начались и церковные службы Андрею Первозванному.

Орден

Орден святого Андрея Первозванного стал Петровскую эпоху главным орденом, даваемым за воинские подвиги и государственные заслуги. Император учредил его 30 ноября 1698 года. «На самого Петра орден св. Андрея Первозванного был возложен (10 мая 1703 г.) генерал-адмиралом графом Головиным, первым кавалером этого ордена.

Екатерина II повелела вручать каждому новопожалованному кавалеру печатный экземпляр орденского статута… С 1860 года размер единовременных взносов при получении Ордена установлен следующий: св. апостола Андрея Первозванного — 500 рублей», — так говорится об этом ордене в словаре Брокгауза и Эфрона.

Андреевский крест стал символом, который использовали на флоте. Император Петр I учредил специальный флаг, который впервые появился над над галиотом «Орел». Петр I лично занимался разработкой изображения для флага, он создал около десяти эскизов. И окончательно остановился на таком: «Флаг белый, через который синий крест св. Андрея того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

В таком виде флаг был на русских военных кораблях до ноября 1917 года. И только в 1992 году военно-морской флаг СССР сменили на военно-морской флаг России. Символика Андреевского креста вернулась.

В 1644 г. иноки монастыря св. Анастасии Узорешительницы близ Фессалоники преподнесли в дар царю Михаилу Федоровичу десницу Андрея Первозванного, которая была положена в Успенском соборе Московского Кремля (в наст. время хранится в Богоявленском соборе в Москве). К этому времени в Москве уже были части мощей, для которых в 1603–1604 гг. по указанию Бориса Феодоровича Годунова был изготовлен серебряный ковчег-мощевик, помещенный в Благовещенском соборе Московского Кремля.

В день Святой Троицы в 1703 году в основание Петропавловской крепости в Петербурге был заложен золотой ковчежец, в котором хранились мощи апостола Андрея — в городе, названном в честь святого Петра, брата Андрея Первозванного. На Васильевском острове воздвигли собор в честь апостола Андрея.

Крест

Возвратясь из Греции, Андрей пришел в город у Коринфского залива — Патры. Как и везде на своем пути он проповедовал, что не понравилось Егату Антипату — местному правителю. Христианство приняла жена правителя Максимилла, а его брат Стратоклий обрел исцеление.

Егат повелел казнить апостола на двухметровом кресте Х-образной формы. Именно это орудие казни стало впоследствии символом святого. Смерть Андрея датируют 62 годом после Рождества Христова.

Крест хранился в самом большом греческом соборе, названном в честь святого. В честь 1025-летия Крещения Руси крест был привезен в Россию после переговоров с Элладской церковью. Его смогли увидеть жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Киева и Минска.