Кого могла убить молния, согласно народным поверьям

Несмотря на достижения мирового прогресса, молния по сей день остается самым загадочным природным явлением. В былые времена гроза и молния считались карой небесной за людские грехи.

Одни народы верили, что, если электрический разряд попал в женщину, она была великой грешницей, а если в мужчину, то он вел праведную жизнь и Господь выбрал его себе «в помощники». Однако большинство народных поверий сообщает о том, что молния поражает исключительно грешников, причем, тех, которые совершали самые страшные грехи. Так кого может убить молния?

Антихристы и церковные повстанцы

Считается, что в старину люди были гораздо более религиозными, чем сейчас. Но во все времена были церковные бунтари, которые пренебрегали духовным учением и способствовали церковному расколу. По мнению наших предков, такие люди лишались Господнего покровительства и были обречены на гибель от различных природных катаклизм.

Блудники

По одному из старинных поверий, мужчины, которые имели по нескольку женщин одновременно, также могли стать жертвами удара молнии. Люди верили также, что Господь мог разгневаться и на тех мужей, которые избивали и всячески обижали своих жен, и послать им преждевременную смерть от попадания электрического разряда. Нередко молния попадала в дома, где жили несчастные семьи, и уничтожала постройки, как бы «призывая» встать их жителей на путь праведный.

Вершители чужих судеб

В современном обществе они называются адвокатами и судьями, а в старину это были сельские старосты и прочие «помощники Дьявола». Называли их так потому, что иногда приходилось защищать преступников, совершивших ужасные злодеяния. Бывали случаи, когда практически сразу после вынесения приговора судьи попадали под ливень и становились жертвами Божьей кары.

Избранные Богом

В старину верили, что Господь может не только наказать грешников, но и избавить от мук и земных страданий праведников. Иногда, это небесное орудие служило благословением людям, которые испытывали невыносимые телесные или душевные боли.

Практически всегда исход от удара молнии один — смерть. Но многие верят: бывает, что электрический разряд не только оставляет человека в живых, но и наделяет его сверхспособностями. К примеру, считается, что всем известная Ванга обрела свой уникальный дар после того как в возрасте 10 лет ее поразила молния.

Несмотря на то, что старинные убеждения по поводу попадания молнии значительно утратили свой вес в современном обществе, электрические разряды во время грозы продолжают ежегодно уносить жизни многих людей.

Чтобы защититься от молнии, помните о правилах поведения во время грозы, а также старайтесь жить в согласии с собой и Вселенной.