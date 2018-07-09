Что на самом деле нарисовано на долларах

Американский доллар известен по всему миру, а большинство людей неоднократно держали в руках долларовые купюры. Но не всем известно, что на банкнотах изображены странные символы, разглядеть которые могут лишь очень внимательные люди.

Однодолларовая купюра. На её обратно стороне изображена великая печать, состоящая из двух частей: пирамиды и орла. Орёл нарисован справа, он держит в клюве ленту с надписью на латинском E pluribus unum («Из многих единое»). Сегодня эту фразу всё чаще трактуют как верховенство американцев над прочим народами. Прикрывает орла щит с 13 полосами, в одной его лапе зажаты 13 стрел, в другой — ветка оливы с 13 листьями и 13 плодами. Над орлом парит звезда Давида, символ избранности народа, из 13 белых звёзд. По официальной версии, число 13 здесь говорит о первых 13 вошедших в США штатах. Однако конспирологи придумали массу других версий, объясняющих, почему число 13 так часто встречается на долларовой купюре. Одной из самых распространённых является версия о масонском вмешательстве.