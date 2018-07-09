Последний переворот в СССР: в чем Брежнев обвинял Хрущева

Никита Сергеевич Хрущев стал единственным советским лидером, которому пришлось уйти с поста не по собственной воле, а практически в результате государственного переворота. Что же к этому привело?

Итоги хрущевского десятилетия

Правление Хрущева ознаменовано многими выдающимися событиями. Именно при нем был развенчан культ личности Сталина, произошла массовая реабилитация жертв массовых репрессий, началась политическая «оттепель» и, наконец, русские первыми в мире полетели в космос…

Но к 1964 году у Первого секретаря ЦК КПСС оказалось больше противников, чем сторонников. Многим были не по душе авторитарность вождя, нежелание решать вопросы коллегиальным путем, навязывание везде и всюду своего личного мнения… Было много непродуманных реформ в военной сфере, промышленности, сельском хозяйстве.

«Заговор»

В 1963 году Второй секретарь ЦК КПСС Фрол Козлов, считавшийся верным соратником Хрущева, покинул свой пост по состоянию здоровья. Его обязанности поделили между собой председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и секретарь ЦК КПСС Николай Подгорный . Это стало началом политической интриги, направленной против Хрущева.

На июльском пленуме ЦК КПСС от 1964 года Хрущев сместил Брежнева с поста председателя Президиума Верховного Совета СССР, заменив его на Анастаса Микояна . На августовских и сентябрьских совещаниях генсек выразил свое недовольство ситуацией в стране и заговорил о необходимости перестановок в высших эшелонах власти. Это заставило Брежнева с соратниками форсировать события.

Как свидетельствует бывший Первый секретарь ЦК Компартии Украины (1963—1972) Петр Ефимович Шелест, Брежнев якобы предлагал председателю КГБ СССР В. Е. Семичастному устранить Хрущева физически, подстроив, например, несчастный случай… Но тот наотрез отказался, заявив, что рано или поздно правда обязательно выплывет наружу.

Отправленный в забвение

В начале октября генсек отбыл на отдых в Пицунду. 11 октября он неожиданно позвонил из Пицунды одному из «заговорщиков», члену Президиума ЦК КПСС Дмитрию Полянскому , и проинформировал, что знает о плетущихся против него интригах, пообещав вернуться через три-четыре дня в Москву и показать всем «кузькину мать».

Полянский срочно позвонил Брежневу, который в это время находился в зарубежной поездке, и Подгорному, который был в Молдавии. Оба немедленно вернулись в столицу.

12 октября состоялось заседание Президиума ЦК КПСС. Хрущев в это время еще находился в Пицунде. Было решено провести срочное совещание 13 октября с участием Хрущева и остальных членов ЦК и ЦРК КПСС.

Вечером 12 октября Хрущев получил приглашение прибыть на заседание ЦК «для решения неотложных вопросов».

Заседание началось 13 октября в 15:30 в Кремле. Первым выступил Брежнев, который стал упрекать Хрущева в многочисленных грубых политических и экономических ошибках. Хрущев выслушал его и выразил готовность исправить недочеты (разумеется, оставаясь на посту Первого секретаря).

Обсуждение затянулось с перерывами аж до утра 14 октября. Становилось очевидным, что результатом прений может быть только отставка генсека.

Когда Хрущеву под конец дали слово, он сказал, что отказывается от борьбы за удержание власти. «Наконец партия выросла и может контролировать любого человека», — добавил он.

На пост преемника Хрущева Брежнев предложил Подгорного, но тот сразу же отказался от столь высокой чести в пользу самого Брежнева (что никого не удивило). В тот же день в Екатерининском зале Кремля состоялся внеочередной пленум ЦК, утвердивший решение об отставке Хрущева «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». Его освободили также от поста председателя Совета Министров СССР, который занял Косыгин.

Спустя два дня газеты опубликовали краткое сообщение о результатах пленума. После этого о бывшем генсеке практически перестали упоминать.

На пенсии Никита Сергеевич работал над мемуарами, которые были опубликованы в России только в годы перестройки. Скончался он 11 сентября 1971 года от сердечного приступа.