Котенок с человеческим лицом пугает соцсети

Мейн-куну из Люберец всего два месяца, но котенок уже прославился в соцсетях. Пушистая девочка Валькирия стала популярна благодаря своей мордочке, которая напоминает человеческое лицо.

Публикация от Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty) 30 Июн 2018 в 3:15 PDT

Недавно заводчица Татьяна Расторгуева выложила видео и фотографии Валькирии в Instagram, и у ее аккаунта тут же добавилось подписчиков. Некоторые из них искренне удивляются, как котенок может быть так похож на человека. Другие же побаиваются Валькирии и строят догадки, почему она производит такое пугающее впечатление:

"Я думаю, все дело в строении черепа",

"Вот это глазааа! Очень умные и загадочные!",

"Какой у котенка взгляд! Всепроникающий!",

"Мне так страшно на нее смотреть. Это не кот, а ведьма, которая вселилась в тело кошки…",

"Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза".

Кроме того, у Валькирии необычный окрас: котенок не просто черный, а с дымчатым оттенком. Благодаря своей "человечьей" мордочке и красивому редкому окрасу Валькирия стала известной.