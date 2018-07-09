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Котенок с человеческим лицом пугает соцсети
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Котенок с человеческим лицом пугает соцсети 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @catsvillcounty
Мейн-куну из Люберец всего два месяца, но котенок уже прославился в соцсетях. Пушистая девочка Валькирия стала популярна благодаря своей мордочке, которая напоминает человеческое лицо.
Недавно заводчица Татьяна Расторгуева выложила видео и фотографии Валькирии в Instagram, и у ее аккаунта тут же добавилось подписчиков. Некоторые из них искренне удивляются, как котенок может быть так похож на человека. Другие же побаиваются Валькирии и строят догадки, почему она производит такое пугающее впечатление:
"Я думаю, все дело в строении черепа",
"Вот это глазааа! Очень умные и загадочные!",
"Какой у котенка взгляд! Всепроникающий!",
"Мне так страшно на нее смотреть. Это не кот, а ведьма, которая вселилась в тело кошки…",
"Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза".
Кроме того, у Валькирии необычный окрас: котенок не просто черный, а с дымчатым оттенком. Благодаря своей "человечьей" мордочке и красивому редкому окрасу Валькирия стала известной.
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