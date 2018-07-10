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Что скрывает бездна
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Что скрывает бездна 

Trendymen 4 часа назад
Океан таит немало опасностей. Водовороты выглядят порталами в бездну, а этот смельчак взял камеру и решил собственными глазами посмотреть, что же скрывается под водой.
Предупреждаем сразу: повторять такие трюки не стоит ни в коем случае. Коварство воды трудно предсказать — бывает, что людей от береговой линии уносит за горизонт течением, а тут целый водоворот!
trendymen.ru
Видимо, дайвер-оператор тоже немного нервничает перед погружением. Водоворот начинается с небольшой воронки, которая постепенно расширяется. Вдоволь полюбовавшись видом, мужчина натягивает костюм и ныряет вниз.
Под водой водоворот выглядит еще более пугающим. Он затягивает в себя всю окружающую мелочь и быстро утягивает на дно. К счастью, дайверу хватило ума не лезть прямо в воронку, а сделать удачные кадры с безопасного расстояния.
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