Тайные знаки, которые послали нам художники

Некоторые шедевры живописи прекрасно знают даже те, кто не любит ходить по музеям. Эти картины появляются в учебниках, журналах, в рекламе. Но далеко не все знают, что частенько художники зашифровывали в картинах события и даже оставляли нам послания.

1. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти . Присмотритесь к фону, на котором изображена Мадонна. Издали кажется, что это затянутое облаками небо, но в реальности это головки ангелов.

3. «Мадонна со святым Джованнино» Доменико Гирландайо. На заднем фоне происходит что-то странное: в небе находится объект, подозрительно похожий на НЛО, а на земле стоит человек, который пристально рассматривает его.

4. «Фламандские пословицы» Питера Брейгеля-старшего. Название картины говорит само за себя: художник пояснил с её помощью значения сотни пословиц.

5. «Сотворение Адама» Микеланджело. Если внимательно посмотреть на Бога и его окружение, то можно увидеть человеческий мозг в разрезе.

6. «Неравный брак» Василия Пукирева. Картина стала иллюстрацией к трагической истории из жизни приятеля живописца: его любимую вынудили выйти замуж за другого человека, а сам он стал шафером на свадьбе.