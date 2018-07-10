Существует ли венец безбрачия на самом деле

В повседневной жизни можно встретить людей с различными характерами и судьбами. Некоторые при впечатлительной внешности не могут найти себе пару и проводят всю жизнь в одиночестве. Казалось бы, чего этим мужикам ещё надо? Красавица, умница, в доме порядок, на работе начальство хвалит, а семейного уюта всё нет. Уже нужно детей рожать и воспитывать, а мужчина на роль супруга всё не находится. О таких женщинах «за глаза» говорят, что у них «венец безбрачия».

С ненаучной точки зрения

Интересующиеся магией, приворотами и другими интересными вещами наверняка слышали о карме и чакрах. По мнению профессиональных гадалок, знахарей и колдунов последние и играют особенную роль в личных отношениях между полами. При блокировании 2 и 4 чакры может наступить ситуация, когда женщина или мужчина не могут подобрать себе партнёра для семейной жизни, и поэтому прозябают в одиночестве.

Что говорят экстрасенсы?

Специалисты, занимающиеся записью и исследованием энергетических полей биологического происхождения, сделали интересный вывод по поводу людей не способных подобрать себе супруга. Снимок их энергетического поля или ауры имеет специфическую форму. Он напоминает корону, но с направленными внутрь зубьями. У людей, живущих в браке, структура ауры несколько иная. У каждого, конечно, есть свои индивидуальные отличия, но принцип формирования остаётся одинаковым.

Истоки проблемы

Если отбросить магическую составляющую, на которую можно списать практически все проблемы, то «венец безбрачия» часто возникает из-за психологических аспектов. Люди не живут в вакууме. На них оказывают влияние самые различные факторы: от любви и внимания матери, до мнения подруг в школе или соседки по квартире.

На девушку может, например, оказать влияние непутёвый отец, который всю жизнь изводил мать своим пьянством и побоями. Повзрослев, она с опаской будет смотреть на других мужчин и подозревать их во всех грехах. Кроме того, большое значение имеют поставленные перед будущим супругом требования. Если они слишком завышенные, то семейная жизнь может и не сложиться.

Таким образом, большинство проблем люди создают себе сами, поэтому и решать их нужно в индивидуальном порядке. Если самому справиться не получается и кажется, что виновата карма или какая-нибудь чакра, то всегда остаётся помощь церкви и различных гуру.