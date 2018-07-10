Ещё
Почему на самом деле утонул «Титаник»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему на самом деле утонул «Титаник» 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: dnpmag.com
До недавнего времени считалось, что пробоина в корпусе стала причиной гибели одного из самых больших судов мира. Однако, в этой истории появились неожиданные подробности: «Титаник» встречу с айсбергом мог бы и пережить.
Эксперты создали компьютерную модель столкновения. Сюда были внесены все данные о судне, в том числе и перевозимый в трюмах груз. Оказалось, что главной причиной затопления мог стать не айсберг, а пожар, начавшийся в угольном отсеке.
Ученые полагают, что именно высокая температура повредила целостность корпуса корабля. В нормальных условиях внешний корпус «Титаника» мог бы удар айсберга выдержать, но уже подвергшийся нагрузкам металл дал трещину.
Катастрофа «Титаника» произошла в 1912 году. Корабль следовал курсом из Англии в Соединенные штаты Америки.
Точная копия трансатлантического лайнера «Титаник-2» будет спущена на воду уже в следующем году. Корабль проследует тем же курсом и, по слухам, все билеты на рейс уже проданы.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны, в которых женщин гораздо больше чем мужчин79
Котенок с человеческим лицом пугает соцсети38
Как легко и просто залезть на любое дерево22
Самые дикие секс-традиции22
Унесенную в море женщину нашли живой через 1,5 года103
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
04:42
Тайные знаки, оставленные художниками
Истории
03:30
Что нашли в капсулах времени
Истории
10:45
Места в России, где люди пропадают
Места
03:33
Места, где больше нет людей
Места
11:16
Прогнозы советских фантастов, которые уже сбылись
Истории
05:32
Занятные тайны аэропортов
Места
14:23
Исполинские объекты, которые построил человек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение