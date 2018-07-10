Почему на самом деле утонул «Титаник»

До недавнего времени считалось, что пробоина в корпусе стала причиной гибели одного из самых больших судов мира. Однако, в этой истории появились неожиданные подробности: «Титаник» встречу с айсбергом мог бы и пережить.

Эксперты создали компьютерную модель столкновения. Сюда были внесены все данные о судне, в том числе и перевозимый в трюмах груз. Оказалось, что главной причиной затопления мог стать не айсберг, а пожар, начавшийся в угольном отсеке.

Ученые полагают, что именно высокая температура повредила целостность корпуса корабля. В нормальных условиях внешний корпус «Титаника» мог бы удар айсберга выдержать, но уже подвергшийся нагрузкам металл дал трещину.

Катастрофа «Титаника» произошла в 1912 году. Корабль следовал курсом из Англии в Соединенные штаты Америки.

Точная копия трансатлантического лайнера «Титаник-2» будет спущена на воду уже в следующем году. Корабль проследует тем же курсом и, по слухам, все билеты на рейс уже проданы.