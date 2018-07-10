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Мужчина перепутал одну цифру и потерял $25 тысяч
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«Толстые пальцы» лишили австралийца $25 тысяч 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Австралиец воспользовался услугами одной семейной компании, чтобы подготовить земельный участок под строительство дома, в следствие чего должен был перевести на счет фирмы крупную сумму денег. Он все так и сделал, однако одна цифра в данных счета получателя была перепутана. Если быть точнее, мужчина ошибся в координатах, обозначающих идентификатор отделений банков в Австралии. Таким образом, он перевел 25 тысяч австралийских долларов на верный номер счету, только вот в другой банк.
Отправителю долго не удавалось вернуть деньги, потому что это возможно лишь с согласия получателя, а тот не выходил на связь. В итоге раскрученная телевидением история этого мужчины разрешилась частичным возвратом средств от банка. И то лишь после того, как об этом начали активно говорить.
Сам австралиец с грустью отметил, что во всем виноваты его "толстые пальцы".
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