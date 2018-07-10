Как возникли «звериные» фамилии

Фамилии, образованные от названий животных — Волков, Медведев, Козлов, Зайцев, Орлов, Щукин, Жуков — являются одними из самых распространенных в России. С их появлением связано очень много необычных историй.

«Непонятные» фамилии

Мы привыкли считать, что русские фамилии происходят либо от имен предков — Иванов, Петров, Сидоров, либо от рода занятий — Кузнецов, Плотников, либо от названия местности — например, уроженцев села Пеньково и их потомков будут именовать Пеньковыми или Пеньковскими.

А вот с фамилиями «в честь» зверей, птиц, рыб или насекомых как-то непонятно. Тем не менее, существует сразу несколько версий происхождения таких фамилий.

Фамилии, произошедшие от языческих имен

Специалисты по генеалогии считают, что многие «звериные» фамилии могли происходить от мирских имен, которые давали детям в дохристианскую эпоху. Давая ребенку имя того или иного животного, родители надеялись, что это придаст ему черты, присущие данному животному.

Так, имя Медведь должно было даровать силу, Волк — смелость, Лисица — хитрость, Кабан — мощь и упрямство, Козёл — плодовитость, Ворона — мудрость, Лебедь — красоту и верность, Соловей — способность хорошо петь. В дальнейшем от этих имен пошли Медведевы, Волковы, Лисицыны, Кабановы, Козловы, Воронины, Лебедевы, Соловьёвы.

Также древние славяне верили, что «звериное» имя защищает от нечистой силы, а кроме того, дикие животные примут человека, который носит такое имя, за «своего» и не причинят ему зла. Так как в те времена люди были ближе к природе, чем сейчас, основными промыслами были охота и рыбалка, «защитная» функция имени являлась очень актуальной. Да и в бою такое имя «защищало».

«Не очень красивые трансформации произошли со многими славными фамилиями, прежде всего — звериными и птичьими, — считает М. Б. Оленев, автор работы «“Звериные”, «птичьи» и «рыбьи» фамилии Архангельской области». — Из боевых тотемов они превращены теперь, благодаря многовековой борьбе православия с язычеством, в предмет для насмешек. Тем не менее, древние фамилии живут».

Фамилии от прозвищ

Нередко наши предки подмечали у человека какие-то характерные особенности, которые становились основанием для прозвища. Так, вертлявого мужика могли прозвать Мухой, отсюда распространенная фамилия Мухин. Если походка у человека напоминала гусиную, то он превращался в Гуся, а его потомки становились Гусевыми.

Юркого, пронырливого мужичка могли окрестить Воробьем, и он давал начало роду Воробьевых. О темноволосом человеке могли говорить, что он черный, как галка, да так за ним и закреплялось прозвище Галка, от которого впоследствии пошли Галкины. Долговязого субъекта кликали Журавлём и он становился родоначальником Журавлёвых. Задиристый становился Петухом, его потомки — соответственно, Петуховыми.

Кстати, «звериные» прозвища носили родоначальники рода Романовых — московский боярин времён Ивана Калиты Андрей Кобыла и один из сыновей его, Фёдор Кошка, довольно видный государственный деятель XIV века.

В древнерусском летописном своде говорится: «И великий князь Василий Дмитриевич послал к ним в Новгород Федора Кошку, сына Андрея Кобылы, Ивана Удода и Селивана, и они закрепили мир по старине и обязались давать великому князю черный бор со всех волостей новгородских». Среди потомков Андрея Кобылы и Федора Кошки есть люди с фамилиями Кобылины и Кошкины.

Фамилии по роду деятельности

Как ни странно, происхождение «звериных» фамилий могло быть связано и с родом занятий человека. Так, любителя погонять голубей называли Голубем, а его потомкам впоследствии присваивалась фамилия Голубев.

Если профессия человека была связана с соколиной охотой, то он и сам получал прозвище Сокол, потомки же его становились Соколовыми. Если рыбак успешно ловил щук, ершов, окуней, карасей, он получал соответствующее прозвище, которое затем превращалось в фамилию — Щукин, Ершов, Окунев, Карасев. Охотник на зайцев или медведей мог стать, опять же, родоначальником Зайцевых или Медведевых.

«Духовные» фамилии

В духовных семинариях учащимся старались давать благозвучные фамилии. И нередко их давали в честь каких-то благородных животных.

Так появились, к примеру, фамилии Львов, Леопардов, Пантеровский, Голубицкий, Лебединский, правда, в России не столь распространенные. Никакого отношения к реальным животным или их особенностям они не имеют — у них искусственное происхождение.