«Сухановка»: кого сажали в самую страшную советскую тюрьму

Сухановка, или Сухановская тюрьма особого режима, в наше время является одним из символов сталинских репрессий. Мрачная слава «Спецобекта 110», как именовалась она тогда на сухом казённом языке, пережила и сталинский террор и даже сам Советский Союз. Многие эпизоды её существования засекречены и сейчас. Тем не менее, и уже опубликованных подробностей существования «Спецобъекта 110» хватает, для того, чтобы оценить масштабы трагедии.

Свято-Екатерининский мужской монастырь (местность также известна, как Екатерининская пустынь) был основан в 1658 году по велению царя Алексея Михайловича и на его личные средства. В таком качестве он просуществовал до 1918 года, когда по велению Синода монастырь был преобразован в женский. Позже на его базе возникла трудовая артель, вскоре ликвидированная.

Тюрьма же берёт своё начало в 1932 году, после размещения в стенах уже бывшего монастыря колонии для малолетних преступников. Тем временем советский режим продолжил быстро двигаться к ужесточению. Например, 9 июня 1935 года расстрелом стала караться попытка бегства через границу СССР. Расширялись репрессии и по другим категориям неблагонадёжных граждан. Появились в заметном количестве политические заключённые, которых крайне желательно было держать где-то поблизости от Москвы.

В свете этих событий быстро возникла необходимость в специальном объекте (откуда и название) для приёма политических заключённых. По личному замыслу наркома МВД Николая Ежова её разместили в помещениях бывшего монастыря. Мрачная ирония судьбы состояла в том, что именно Ежову предстояло стать позднее и самым известным заключённым Сухановки.

После опалы Ежова «Спецобъект 110» перешёл под личный контроль Лаврентия Берии . С этого момента за Сухановкой окончательно закрепилась её зловещая репутация. Режим в тюрьме был исключительно суровым даже по меркам сталинского времени. Условия содержания вполне подходили под определение «нечеловеческие», активно практиковались пытки. Каратели стремились сломать человека, добиться полного обрушения его воли. После этого несчастный, как правило, признавал всё: и участие во всевозможных заговорах, и передачу военных секретов иностранным разведкам. То, что заговоры и «троцкистские кружки» были вымышленными, а государственные секреты передавали те, кто не имел к ним никакого отношения, никого не интересовало.

«Клиентами» Сухановки, как правило, оказывались люди в прошлом видные и известные. Те, кто обладал авторитетом или неудобными знаниями. Среди них советский разведчик Дмитрий Быстролетов (один из немногих, кому удалось пережить Сухановку), генерал-майор Григорий Ляскин (пережил заключение), азербайджанский советский политический деятель Чингиз Ильдрым (расстрелян в 1938 году), генерал-майор Михаил Белянчик (расстрелян в 1950 году), писатель Исаак Бабель (расстрелян в 1940 году) и другие.

Имелись примеры, когда попавших в Сухановку расстреливали целыми семьями. Так были казнены Народный комиссар военно-морского флота СССР М. П. Фриновский, его жена и сын-десятиклассник. Расстрелы производились на расположенном неподалёку Бутовском полигоне, а также на спецобъекте «Коммунарка». В некоторые месяцы казни происходили там буквально каждый день.

По воспоминаниям Александра Солженицына : «Сухановка — это та страшная тюрьма, которая только есть у МГБ. Ею пугают нашего брата, её имя выговаривают следователи со зловещим шипением. (А кто там был — потом не допросишься: или бессвязный бред несут или нет их в живых)».