Как погода влияет на историю

Наверняка все согласятся, что погода влияет на нашу жизнь. Ненастье может заставить нас отменить планы и остаться дома, а яркое солнце так и манит отправиться за город. Однако погода влияет не только на отдельных людей, но и на историю планеты.

1. Божественный ветер. Сильный ветер отогнал от берегов Японии монгольский флот в 1281 году. Хубилай-хан, потомок Чингисхана, в 1268 году после завоевания Северного Кита и Кореи решил подчинить себе и Японию. Осенью 1274 года 900 кораблей подошли к острову Кюсю, где их во время ночёвки разбил шторм. Летом 1281 года Хубилай повторил атаку, и тут-то его настиг «божественный» ветер: по оценкам историков, 4 000 кораблей разнесло в щепки.

2. Русский мороз. После татаро-монголов никому не удавалось завоевать земли России. И во многом мы обязаны этим суровому климату. Карл XII в ходе Северной войны двинул войска на российскую территорию, но потерпел неудачу из-за сильных морозов. В 1812 году в Россию вторглась армия Наполеона. Холода заметно ослабили французские войска. В 1941 году фашистская Германия начала войну против Советского Союза. Победе советских войск в битве под Москвой в известной мере поспособствовали ужасные морозы, к которым нацисты оказались совсем не готовы.

3. Катастрофа шаттла «Челленджер». В январе 1986 года мир потрясла катастрофа: прямо на глазах наблюдателей и телезрителей на 73-ей секунде полёта разрушился космический челнок. 7 астронавтов погибли. По одной из версий, не последнюю роль в этой трагической истории сыграла аномально низкая температура, которая была в тот день на космодроме. Несмотря на предупреждения инженеров об опасности взлёта, решение запускать челнок было принято, но завершилось кошмаром.