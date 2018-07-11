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Как должна была выглядеть идеальная колхозница
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Как должна была выглядеть идеальная колхозница 

Русская семерка 22 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Кубанские казаки"
На Руси в течение многих столетий идеалом красоты являлась полнотелая женщина со здоровым цветом лица. При этом она должна была быть статной, не сутулиться. Ценились широкий таз, округлые бедра и стройные крепкие ноги.
Худышек не жаловали, ведь русской женщине предстояло рожать много детей, а затем выкармливать и растить их. Худая особа могла и не справиться с этой задачей. Худоба считалась признаком бедности, а то и болезни. В последнем случае женщина могла не выносить ребенка или умереть при родах. Да и работница из нее была бы никакая, ведь русские крестьянки вынуждены были трудиться в поле наравне с мужчинами.
Поэтому родители, которые хотели выдать дочерей замуж, специально их откармливали. Лишние килограммы и жирок на бедрах никого не смущали. Недаром женщины ходили в основном в сарафанах, которые не требовали пояса и под которыми было сложно рассмотреть фигуру.
Обязательным признаком идеальной красоты также считались чистая, белая кожа и румянец во всю щеку — одним словом, кровь с молоком. Лицо должно было быть округлым: впалые щеки и выступающие скулы воспринимались как следствие болезни и недоедания. Обращали внимание и на волосы. Длинная толстая коса у девушки тоже свидетельствовала о хорошем здоровье, а значит была приметой красоты.
Как ни странно, в советскую эпоху в плане стандартов женской красоты на селе мало что изменилось. После революции многие женщины, конечно, исхудали и выглядели изможденными.
Но как только в СССР было покончено с разрухой и более-менее восстановилось сельское хозяйство, мода на здоровую полноту вернулась. В представлении советских людей идеальная работница колхоза должна была обладать цветущим видом, крупными бедрами, мощными руками и ногами — именно так изображали на плакатах Родину-мать.
Ведь ей нужно было и детей поднимать, и мужа обихаживать, и в колхозе трудиться. В основном сельские женщины были сбитыми, а то и откровенно толстыми. Худые не котировались: как тростиночка смогла бы, к примеру, поднимать тяжести? Стройной девушка бывала разве что до замужества, а после первых двух родов ее фигура принимала привычные округлые формы.
Никаких комплексов по этому поводу пейзанки не испытывали. Напротив, они с подозрением смотрели на товарок с тонкой талией: или больные, недокормленные, или же белоручки, которые вместо того, чтобы работать и следить за домом, занимаются своей внешностью.
Мужчин обычно тоже устраивали пышные прелести, недостатка в ухажерах у дородных колхозных красавиц не было. Кстати, косметикой колхозницы пользовались редко: и достать было негде, и осуждалось это как буржуазный пережиток. Основным достоинством являлись от природы румяные губы и щеки.
В Великую Отечественную женщины подурнели от недоедания, да и мужчин не хватало — многие погибли на фронте. Вынужденную стройность некому было оценить.
Но как только перестали выдавать продукты по карточкам, мода на «пышек» вернулась. Лишь в 60-70-е годы прошлого века женщины Советского Союза стали стремиться быть стройными. Но только не в колхозах.
Все кардинально изменилось в период Перестройки, когда в нашей стране появились зарубежные журналы мод, начали проводиться конкурсы красоты, по подиумам стали дефилировать изящные, без округлостей манекенщицы, рекламировавшие красивые вещи.
Поскольку телевизор смотрели и сельские жители, то многие попали под действие пропаганды стройного ухоженного тела. Сейчас вряд ли кому-то придет в голову пропагандировать переедание как средство достижения красоты и привлекательности. В наше время даже доярки интересуются диетами и фитнесом.
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