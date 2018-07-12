Загадки истории, которые все-таки разгадали

Человек постоянно сталкивается с таинственными явлениями, которые морочат голову целым поколениям учёных. Но рано или поздно исследователи докапываются до сути происходящего. И вот какие тайны они всё-таки раскрыли.

1. Кровавый водопад в Антарктиде. Оказалось, что красный цвет вода приобретает потому, что под ледником находится подлёдное озеро, вода в котором имеет высокую солёность и повышенное содержание железа.

2. Массовое захоронение китов в чилийской пустыне Атакама. Выяснилось, что останки доисторических млекопитающих. Как показали исследования, несколько миллионов лет назад этот участок суши был приливным бассейном. Во время приливов на берег выносили туши погибших животных, которые и остались здесь после того, как вода отступила навсегда.

3. Корабль призрак «Мария Целеста». В 1872 году судно было обнаружено без экипажа, хотя никаких признаков борьбы не нашли. Больше сотни лет исследователи искали причину пропажи экипажа, но в итоге пришли к выводу, что виной всему был груз: 300 галлонов алкоголя. Пары спирта воспламенились, поэтому капитан отдал матросам приказ покинуть корабль. Эта версия может показаться неправдоподобной, ведь на корабле не было повреждений. Однако последние эксперименты доказали, что спиртовые пары могли воспламениться в воздухе, образовав огненный шар, не оставивший после себя следов.