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Доказательства жизни на Марсе случайно сожгли
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Доказательства жизни на Марсе случайно сожгли 40 лет назад 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
По словам специалистов из команды NASA, в пробах грунта, доставленном из Марса, ничего не удалось обнаружить именно из-за того, что были допущены ошибки в расчетах.
Американское агентство NASA уверяет, что в то время, когда космические аппараты Viking-1 и Viking-2 достигли поверхности красной планеты, они буквально "сожгли" образцы почвы в химическом анализаторе. Напомним, что это произошло в 1976 году.
Именно из-за этого результаты анализов сбора почвы, который осуществлялся в районе посадки, не дали никаких результатов. Таким образом, корабли стоимостью в 1 миллиард долларов просто слетали к планете "вхолостую", не говоря уже о том, сколько было затрачено средств на эту космическую программу.
Представители Центра космических полетов из Годдарда склонны полагать, что из-за рентгенофлуоресцентного спектрометра перегрелись все образцы почвы, которые взяли с поверхности Марса. И по этой причине ученым 40 лет назад могло показаться, что молекулярный состав почвы просо "пустой". ​
Проведя повторный анализ тех же образцов, оказалось, что почва Марса имеет в своем составе химические элементы. А это означает, что они могли сформироваться лишь при определенных условиях и наличии органических соединений. В теории это является доказательством существования на поверхности красной планеты простейших форм жизни.
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