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Эти факты изменят ваше представление об истории
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Эти факты изменят ваше представление об истории 

Рамблер 6 часов назад
Знаете ли вы, что, когда образовалась кинокомпания Warner Brothers, ещё существовала Османская империя? Братья Уорнеры в 1903 году открыли первый свой кинотеатр, к 1914 году превратились в производителей кинолент, а студию открыли в 1918. А Османская империя стала Турецкой Республикой лишь в 1923 году. А вот ещё несколько любопытных фактов, которые изменят ваше представление о времени.
1. За время жизни британской королевы Елизаветы Второй в Соединённых Штатах Америки сменилось 16 президентов. Елизавета появилась на свет в 1926 году, в то время президентом США был Калвин Кулидж, ставший 30-м на этом посту. Сегодняшний президент Дональд Трамп — 45-й американский президент.
2. Ювелирная компания Tiffany & Co. старше Италии. Современная Италия Итальянская Республика) была основана в 1861 году, а первый магазин партнёров Чарльза Льюиса Тиффани и Джона Ф. Янга открылся в 1837 году.
3. Если историю Земли представить в виде одного года, то она будет выглядеть так. В конце февраля в прибрежных водах появляются одноклеточные, в июне 60% поверхности всё ещё покрывает океан, в октябре происходит разделение континентов, в начале ноября появляются растения, в декабре на Земле уже видны насекомые, 13 декабря начинают рождаться динозавры, но к 26 декабря они вымирают, зато 28 появляются млекопитающие и приматы, ну а момент появления людей приходится на 23:35 31 декабря.
4. Сейчас 2033 год нам ближе, чем 2000.
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