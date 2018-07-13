«Ангольский Сталинград»: как кубинцы воевали в Африке

«Кровью погибших кубинцев пропитана земля Анголы», — сказал в 2005 г. посол ЮАР на Кубе Тенхиве Мтинтсо. За всё время гражданской войны в Анголе Гавана направила сюда более 300 тысяч кубинских военных, более 4 тысяч из которых погибли. Зачем же далёкая латиноамериканская страна пошла на такие жертвы, оказавшись более чем на пятнадцать лет втянутой во внутренний конфликт?

Верность идеям мировой революции

Обстановка в Анголе, которая с 1961 г. боролась за свою независимость от Португалии, начала снова обостряться в 1975 г. в преддверии окончательного ухода португальцев. Дело в том, что в рядах ангольского национально-освободительного движения не было единства. В стране действовали три самостоятельных антиколониальные силы: Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), которым руководил Агостиньо Нето, Фронт национально­го освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА). Ситуация осложнялась в связи с военной интервенцией ЮАР, которая оказывала поддержку УНИТА. СССР и Куба поддерживали МПЛА, придерживающееся марксистских идей.

В ангольском конфликте Куба действовала самостоятельно и была намного активнее СССР, который долгое время не признавал присутствия в Анголе своих военных специалистов. Кубинские военные инструкторы были направлены в португальскую колонию ещё до провозглашения независимости, летом 1975 г., с целью подготовки отрядов МПЛА к их последующему переформированию в регулярную армию. В августе 1975 г. началась интервенция ЮАР, которая поддерживала УНИТА, а в начале ноября Куба приняла решение направить на помощь МПЛА свои регулярные войска. По некоторым данным, это было сделано без согласования с СССР. Кубинские военные сыграли одну из решающих ролей в битве за Луанду, увенчавшейся провозглашением 11 ноября 1975 г. независимой Народной Республики Ангола и приходом к власти МПЛА. Так было положено начало операции «Карлотта», которая длилась до вывода кубинских войск из Анголы в 1991 г. К началу 1976 г. военный контингент, направленный Гаваной в эту африканскую страну, достиг тридцати шести тысяч человек. В целом в гражданской войне в Анголе приняли участие более 300 тысяч кубинских военных.

Почему же Куба была так заинтересована в поддержке этой далёкой африканской страны? Здесь большую роль сыграли два фактора: исторический и идеологический.

В марте 1976 г. обращаясь к своему народу Фидель Кастро заявил: «Мы, кубинцы, помогли нашим ангольским братьям в первую очередь потому, что исходили из революционных принципов, потому, что мы интернационалисты. Во-вторых, мы это сделали потому, что наш народ является одновременно латиноамериканским и латиноафриканским. Миллионы африканцев были привезены на Кубу колонизаторами в качестве рабов. Часть крови кубинцев — это африканская кровь».

Таким образом, операция в Анголе отражала внешнеполитическую стратегию Кубы, которая намеревалась стать первым латиноамериканским государством, воюющим на другом континенте во имя идеи мировой революции.

Значение для всего африканского континента

Действия Кубы в Анголе имели последствия и для других африканских стран. Одним из наиболее значимых сражений гражданской войны в Анголе является битва, которую кубинцы прозвали «Ангольским Сталинградом». Она действительно стала переломным моментом не только в затянувшейся гражданской войне, но и в борьбе с южноафриканским апартеидом. Речь идёт о сражении под Куито-Куанавале 1987-1988 гг., которое завершилось победой ангольских правительственных сил и привело к выводу южноафриканских войск из Анголы и освобождению Намибии, а также приблизило приход к власти в ЮАР Африканского национального конгресса. Сам Нельсон Мандела признавал, что «Куито-Куанавале был поворотным пунктом в борьбе за свободу» чернокожего населения ЮАР. А Фидель Кастро подчёркивал, что «конец апартеиду был положен в Куито-Куанавале и на юго-востоке Анголы, с участием на этом фронте более 40 тысяч кубинских бойцов вместе с ангольскими и намибийскими солдатами».

Без кубинцев этой победы могло и не быть. В 1987 г. правительство Анголы предприняло попытку наступления на Мавигу, базу УНИТА в провинции Квандо-Кубанго. Помощь ЮАР позволила унитовцам отразить эту атаку и начать наступление на опорный пункт правительственных войск в Куито-Куанавале. Тогда в ноябре 1987 г. Фидель Кастро перебросил в Анголу дополнительные силы и технику. СССР также направил помощь правительству страны. Наступление УНИТА и южноафриканских войск было остановлено 16 ноября в 10-15 км от Куито-Куанавале, оборона которого продолжалась до марта 1988 г. После неудачной попытки решающего штурма города со стороны УНИТА и ЮАР, анголо-кубинские войска перешли в контрнаступление. К концу мая они находились в десятке километров от границы с Намибией. Это вынудило ЮАР пойти на переговоры, которые завершились подписанием в декабре того же года Браззавильского протокола, предполагавшего вывод из Анголы и южноафриканских, и кубинских войск.

Ангольская операция стала крупнейшей для Кубы. В Африке кубинцы в очередной раз продемонстрировали свою верность революционному мышлению и принципам интернационализма.