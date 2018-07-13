Какие напитки пили русские монархи

«Первое, что подавали нам пить виночерпии, было критское вино, чудесного красного цвета и отличного вкуса, затем вишневую воду и мед разных сортов», — это описание принадлежит перу Павла Алеппского, архидиакона и путешественника, прибывшего в XVII веке с антиохийским патриархом Макарием ко двору царя Алексей Михайловича.

Он, подобно многим иностранным гостям, удивлялся изобилию царского угощения, разнообразию кушаний и напитков.

О том, что собой представляет красное «критское вино» можно догадаться — его, как и большую часть виноградных вин, во времена Алексея Михайловича привозили издалека, и ценилось оно высоко за прекрасный сладкий вкус. Претерпевшая менее всего изменений водка — самый известный, пожалуй, русский алкоголь, дошедший до нас — получила широкое распространение лишь к XVI веку, когда в России стали открываться первые винокурни. А вот что такое «мед разных сортов» и «вишневая вода» сейчас приходится узнавать из книг.

Мед

Меды можно назвать самыми древними и популярными алкогольными напитками среди русской знати вплоть до XVIII века. Рецептов существовало великое множество, но основное различие их было в способе приготовления: мёды были вареные и ставленые.

Первые готовились быстрее и позже стали именоваться «медовухой», а вторые должны были настаиваться от 5 до 40 лет в дубовых бочках, пока не перебродит мед. Популярность напитка была так велика, что ему посвятил целую главу в своём знаменитом «Домострое» протопоп Сильвестр — духовный наставник царя Ивана Грозного

Квас и ол

Другой известный и более демократичный русский напиток — квас, считался слабоалкогольным и приготовлялся из хлеба, фруктов и ягод. Хотя с XII века уже известны и более «хмельные» разновидности кваса — так называемый «творёный квас», который, предположительно, по крепости напоминал вино.

Имело хождение на Руси и пиво, именуемое в старину «ол» (видимо, сходное с «эль»), но по рецептуре напиток отличался от пива, которое мы знаем теперь. Оно стало очень популярно благодаря Петру I и его окружению, хотя последние больше отдавали предпочтение европейским сортам пива.

С XVIII столетия питьевые пристрастия русского двора существенно изменились. Помимо пива, столь полюбившегося Петру Алексеевичу, в обиход знати стали входить европейские вина, шампанское и коньяк.

Подобно Петру, Екатерина II была заядлой любительницей пива и даже хвасталась, что может пить его так же быстро и много, как и придворные мужского пола. Именно при ней в России и самом Петербурге развернулось пивоваренное дело, и изрядно выросла доля импорта этого пенного напитка. Англичанин Вильям Кокс признавался, что ему не доводилось пробовать более вкусного и насыщенного английского пива, чем в Петербурге, где он гостил в 1784 году.

Вина

В начале XIX века, особенно после войны 1812 года, русские монархи начали отдавать предпочтение винам. Огромным успехом пользовались среди знати шампанское, немецкие и французские десертные белые вина, а позже — красные бургундские и бордоские вина.

Император Александр II быль большим ценителем французских вин, но именно при нем начинается возрождение и отечественного виноделия. Хотя, по мнению монаршего окружения, русские вина были не лучшего качества, напоминали «жиденький квас» и довольно долго не подавались к царскому столу.

До тех пор, пока в 80-х годах 19 века не заявил о себе «бренд» «Абрау-Дюрсо» — это название небольшого имения близ Новороссийска, стало известно миру благодаря прекрасным местным виноделам. Бутылки этой марки вскоре прочно и надолго обосновались в царских погребах.

Александр III, по свидетельствам близких друзей, особенно любил мадеру, отечественное шампанское, но также мог «откушать» наливки и водки, при этом никогда не пьянел и вообще был довольно умерен.

Подобно отцу, мадеру любил и Николай II , кроме того, на столе царской семьи часто можно было увидеть крымские и итальянские вина, а вот шампанское пили реже — только по особым случаям и исключительно марки «Абрау-Дюрсо», об этом пишет в своих воспоминаниях протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский, которому доводилось бывать за царским столом в 1915-16 годах.

Безалкогольные напитки

Что касается неалкогольных напитков, то тут разнообразие было ничуть не меньшим: это и морсы, и кисели, приготовленные из ржаной, пшеничной или овсяной муки с добавлением ягод, и взвар — насыщенный компот из ягод и сухих фруктов, сдобренный приправами и медом, и, конечно же, легендарный сбитень — горячий напиток, сваренный из меда и трав (шалфея, имбиря, перца, зверобоя).