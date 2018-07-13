В каких случаях русские одобряли повторные браки

На каких принципах базировалась семья в русской деревне?

Выбор невесты или жениха

Жениха или невесту обычно искали в своей или соседней деревне, руководствуясь соображениями «хорошего рода» (доброй славы) и материального достатка молодых. Большое значение при выборе супруга имело общественное мнение, так что соседи и староста деревни тоже участвовали в принятии этого жизненно важного решения.

Семья большая и малая

В русской деревне существовали: 1) обычные семьи, состоящие из родителей и детей 2) «неразделенные» семьи, объединявшие от двух до четырех поколений родственников по прямой и боковой линиям. 3) «складнические» (договорные) семьи, объединявшие по хозяйственной необходимости как родных, так и неродных людей.

Безбрачие

Жить бобылем взрослому мужчине было не просто неправильно — неприлично, сельская община считала такого человека неполноценным и даже безнравственным. Безбрачие было наказанием Божьим, следствием пренебрежения какими-либо важными морально-нравственными правилами.

Стоит ли говорить, что при таком порядке вещей без семьи оставались либо очень бедные люди, либо калеки, либо слабоумные.

Семья и дети обеспечивали мужчине положение в обществе. Только женатому давали в пользование земельный надел, право участвовать в принятии важных решений на сходе или занимать общественные должности.

Повторная женитьба/замужество

Общественное мнение одобряло повторные браки, если они совершались по необходимости (на хозяйстве оставалась молодая вдова или вдовец с детьми, в ситуации когда хозяйству грозило разорение). Зато поступок пожилого вдовца, посватавшегося раньше шестинедельного траура, могли, мягко говоря, осудить на сельском сходе.

Дети — основа семьи

Дети делали брак настоящим, угодными Богу. Только семья c детьми обеспечивала преемственность знаний, опыта рода и могла быть полноценной хозяйственно-производственной единицей. С малых лет детей учили любить труд, закрепляя за ними определенные обязанности «каждой трудности давали понемногу». Так, чтобы к 14 — 15 годам они умели делать практически все необходимое в самостоятельной и семейной жизни.