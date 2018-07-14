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Пес выпал из самолета, побродил в пустыне и нашелся
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Пес выпал из самолета, побродил в пустыне и нашелся 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Пес Гаспар летел к своей хозяйке в сопровождении её подруги. Во время посадки рейса Сантьяго — Икике перевозка с собакой упала в багажном отделении и раскрылась. Как только сотрудники аэропорта открыли отсек, пес выпал из самолета и бросился прочь.
Как уже выяснилось спустя время, шесть дней Гаспар обитал в пустыне Атакама. Нашелся он благодаря тому, что его хозяйка распространила множество объявлений в социальных сетях с просьбой о помощи и с вопросом, не видел ли кто ее пса.
После того, как напуганного питомца нашли, ветеринар его осмотрел и заключил, что тот сильно перенервничал, почему и был истощен. Но сейчас у "путешественника" все в порядке и он снова начал набирать вес. А авиакомпания не стала отказываться от ответственности и занимается собственным расследованием случившегося.
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