В Аргентине нашли динозавра размером с автобус

Останки огромного динозавра размером с двухэтажный автобус обнаружены в Аргентине.

Это открытие доказывает, что гигантские динозавры эволюционировали на 30 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Ученые сообщают, что он как минимум вдвое больше самых крупных травоядных животных того времени.

Животное, останки которого обнаружили палеонтологи, весило до десяти тонн и гуляло по Южной Америке более 210 миллионов лет назад. До этого открытия считалось, что гигантские ящеры появились 180 миллионов лет назад. А первые динозавры появились 230 миллионов лет назад, им понадобилось 50 миллионов лет, чтобы стать господствующим видом на планете. Однако находка, сделанная в Аргентине, показывает, что динозавры стали доминировать в фауне земли как минимум на 25 миллионов лет раньше. Все это еще раз подтверждает, что наша планета, несмотря на технический прогресс, таит множество загадок.