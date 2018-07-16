Ещё
В Аргентине нашли динозавра размером с автобус
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Аргентине нашли динозавра размером с автобус 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Кадр из фильма "Парк Юрского периода"
Останки огромного динозавра размером с двухэтажный автобус обнаружены в Аргентине.
Это открытие доказывает, что гигантские динозавры эволюционировали на 30 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Ученые сообщают, что он как минимум вдвое больше самых крупных травоядных животных того времени.
Животное, останки которого обнаружили палеонтологи, весило до десяти тонн и гуляло по Южной Америке более 210 миллионов лет назад. До этого открытия считалось, что гигантские ящеры появились 180 миллионов лет назад. А первые динозавры появились 230 миллионов лет назад, им понадобилось 50 миллионов лет, чтобы стать господствующим видом на планете. Однако находка, сделанная в Аргентине, показывает, что динозавры стали доминировать в фауне земли как минимум на 25 миллионов лет раньше. Все это еще раз подтверждает, что наша планета, несмотря на технический прогресс, таит множество загадок.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алтайский мистик предрек миру скорую гибель30
Тюремные уловки, полезные в обычной жизни57
Места на планете, за посещение которых вас арестуют10
Как татаро-монголы изменили русских104
Грязные истории Средневековья: корона через туалет18
Видео
00:44
Японские кошки предсказали землетрясение
Безумный мир
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
13:39
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
Места
02:58
Страшноватые снимки, сделанные для гугл-карт
Безумный мир
13:23
Кто и зачем построил Великую Китайскую стену
Места
10:00
Горячие жены миллиардеров
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение