Собака спасла шестерых котят и стала героем

Хаски по имени Беннер стала настоящей героиней местных новостей. Собака спасла шестерых котят, запертых в картонной коробке.

Хозяйка Беннер Уитни рассказывает, что в то утро животное вело себя необычно. Собака прибежала с улицы и начала беспокойно прыгать. Женщина попыталась угомонить своего питомца, но все было тщетно. Беннер тянула хозяйку за юбку и вилась вокруг нее, будто призывая следовать за ней. Уитни ничего не оставалось, как повиноваться.

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Беннер резко повела хозяйку в чащу леса, расположенного неподалеку. Хаски быстро подбежала к картонной коробке, стоящей у одного из деревьев и жалобно заскулила. Уитни была изумлена. В коробке было шестеро маленьких котят. По ее словам, они будто буквально вчера родились. Такие беспомощные, они не издавали ни звука и едва дышали — совсем скоро они бы умерли от истощения и холода, но Беннер спасла их.

Уитни принесла коробку в дом, отогрела и накормила маленьких котят. А Беннер стала для них "приемной мамой". Теперь она ни на секунду не отходит от своих новых подопечных.

Кто вообще мог совершить такое? Бросить невинных и беспомощных животных в лесу в закрытой коробке — это просто верх жестокости.

— возмущается Уитни.