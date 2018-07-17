Парень разбил машину за 18 млн на следующий день

13 июля американец, чье имя остается неизвестным, стал обладателем роскошного спортивного автомобиля McLaren 720S, стоимость которого 300 тысяч долларов (это чуть больше 18 миллионов рублей).

Однако счастье автовладельца длилось не слишком долго. На следующий же день мужчина решил проверить скоростные способности резвой машины и врезался в ближайшее же дерево. Как итог: автомобиль не принадлежит восстановлению, а вот жизни мужчины ничего не угрожает. По крайней мере с физической точки зрения.

Остался ли он доволен способностями спорткара — не уточняется. По заявленным характеристикам McLaren 720S разгоняется до 341 км/ч.