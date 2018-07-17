Таинственное исчезновение смотрителей маяка

Исчезнувшие в канун XX века: тайна маяка на Фланнане

Сейчас шотландский остров Фланнан необитаем. Однако вот уже больше столетия с ним связано таинственное происшествие, которое по праву можно назвать последней загадкой XIX века.

Архипелаг Фланнан является частью Внешних Гебридских островов. 7 декабря 1899 года на главном острове был открыт маяк.

Согласно инструкции, на маяке всегда должно было находиться три смотрителя. Еще один жил на береговой станции в Бракслите и регулярно менял одного из трех постоянных работников.

Во время происшествия на острове находилось три человека — Томас Маршалл (первый помощник смотрителя), Джеймс Дукат (второй помощник) и Дональд МакАртур (ассистент).

За три недели до этого главный смотритель Джозеф Мур покинул остров, соблюдая инструкцию, и ничего странного во время отъезда не заметил.

Обычно для такой уединенной работы выбирали людей уравновешенных и здравомыслящих, и все трое отличались вышеперечисленными качествами.

15 декабря 1900 года команда парохода "Арктор" сообщила, что маяк не работает. Но никаких мер береговые власти не предприняли, а плановый рейс, назначенный на 20 декабря, пришлось перенести из-за шторма, разыгравшегося 16 декабря.

Поэтому Мур вместе с командой парохода "Гесперус" прибыли на остров только 26 декабря. Однако их никто не встретил, флагшток был голый, а на берегу не было пустых коробок из-под провианта.

По мере осмотра обнаружились и другие странности. Все двери и ворота были заперты, кровати смотрителей расстелены, а часы остановились. Лампы маяка были заправлены топливом, а водонепроницаемые плащи были на месте. Только перевернутый кухонный стол указывал, что мирную жизнь смотрителей что-то или кто-то нарушил. При этом посуда была чистой, значит инцидент случился уже после приема пищи.

Последняя запись в журнале наблюдений была сделана в 9 утра 15 декабря, а в ночь на 14 декабря смотрители сообщали о сильном шторме. При этом береговые станции и проходящие корабли никакого шторма в указанное время не зафиксировали. Однако восточный причал острова был сильно разрушен, металлические рельсы кое-где были вырваны из бетона.

Джозеф Мур считал, что смотрителей могло смыть с утеса огромной волной, но остается вопрос, почему они нарушили инструкцию, согласно которой один смотритель всегда остается внутри маяка.

Загадочное исчезновение породило мистические теории. В похищении обвиняли кракенов и других подводных чудовищ, русалок, иностранных диверсантов. Также многие считали, что один из трех мужчин сошел с ума и убил своих коллег, после чего и сам бросился в море.

Официальное расследование было поручено Роберту Мюрхэду, руководителю Администрации маяков Шотландии. Он пришел к выводу, что смотрители покинули маяк во время ливня, чтобы лучше закрепить ящик со снастями на берегу. Однако внезапная волна унесла всех в море.

Более поздние исследователи считали, что один из смотрителей, находившийся на маяке, увидел огромные волны, которые шли к берегу и бросился к товарищам, чтобы предупредить их. Однако стихия опередила его, и все погибли. Правда, в таком случае смотритель проявил медлительность, так как успел закрыть все двери и даже ворота маяка.

Согласно еще одной версии, один или двое смотрителей могли тонуть, а третий попытался спасти их, но не смог.

Так или иначе, тайна острова Фланнан остается неразгаданной. Она нашла достойное место среди других морских легенд о загадочных исчезновениях людей и кораблей.