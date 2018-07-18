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Вопросы о самолётах, которые вы не решались задать
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Вопросы о самолётах, которые вы не решались задать 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
Когда дело касается авиации, здесь все продумано до мелочей. Но почему же самолет устроен именно так? Давайте разберемся в самых популярных вопросах об этих "железных птицах".

Почему окна в самолете круглые?

В 50-х годах компания de Havilland выпустила инновационный самолет под названием "Комета". Устройство называли чудом авиации, но вот уже через год он буквально развалился в воздухе. А затем эта же участь постигла и еще два самолета. Оказалось, все дело в квадратных окнах, на которые приходится большая нагрузка.

Почему кончики крыльев загнуты вверх?

Во время полета давление снизу самолета выше, чем сверху. Поэтому воздух пытается достигнуть равновесия и перейти из одной области в другую. Проще всего это сделать именно на крыльях. Сразу воздух резко срывался и создавал турбулентность, но инженеры решили, что лучше будет загнуть кончики крыльев, что убрало срыв воздушного потока и снизило турбулентность. Также такие крылья экономят немало топлива и продлевают себе жизнь.

Почему у самолетов разная форма носа?

Чем острее форма носа самолета, тем быстрее он летит из-за обтекаемости. Тем не менее длинный нос закрывает взлетную полосу и именно поэтому у пассажирских самолетов носовая часть закругленная. Однако в 1969 году был изобретен один из наиболее быстрых самолетов, который может менять наклон "носа".

Почему самолеты белые?

На это есть несколько причин: белая краска отражает тепло и самолет меньше его накапливает, что лучше для пассажиров. Также белая краска обычно дешевле другой, а ведь на покраску подобной машины уходит много материала. Белую краску птицы видят лучше и не сталкиваются с самолетом, и, кроме того, на таком самолете проще увидеть трещины или вмятины.

Почему вход находится слева?

Существует три версии, почему у многих моделей самолетов главный пассажирский вход расположен слева. Версия 1. По правой стороне обычно загружают багаж, и пускать пассажиров в багажные люки небезопасно. Версия 2. По предположениям, это пошло еще с кораблей, ведь пассажиры входят по трапу на левый борт корабля. Версия 3. Ранее командир всегда сидел слева и расположение пассажирской двери слева позволяло аккуратнее подогнать самолет и давало лучший обзор.

Почему самолеты кажутся просторными?

Во время создания самолета дизайнеры используют несколько трюков, благодаря которым салоны кажутся просторнее. В их число входит рельеф стен, правильное отражение света и подсветка между потолком и отсеком для багажа. Эти трюки позволяют людям с клаустрофобией проще переносить перелет.

Зачем пепельницы в самолетах?

Все знают, что нельзя курить в самолетах, но даже в новейших моделях есть пепельницы в кабинке туалета. Ведь, несмотря на запрет, во время многочасовых полетов заядлым курильщикам сложно без своей привычки. Поэтому авиакомпании решили оставить пепельницы, чтобы пассажиры хотя бы не мусорили окурками.

Почему в самолете нет стоячих мест?

Согласно прогнозам, скоро такие места появятся. Одна из итальянских компаний на выставке Aircraft представила новую модель кресел для самолетов. В таких креслах можно не только сидеть, но и стоять, что снизит стоимость авиабилетов вдвое. И хотя это может показаться неудобным, для перелетов, длящихся менее 2 часов — это вполне выгодно.
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