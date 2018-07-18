Какие обряды первой брачной ночи были на Руси

Первая брачная ночь на Руси устраивалась особым образом и имела очень много отличий от аналогичной традиции других наций. У народов Африки, Европы и Индии право первой ночи подразумевало интимный контакт невесты с посторонним мужчиной. Зачастую это был старейшина племени, знатный господин, а то и просто первый встречный. На Руси право лишения девушки девственности традиционно принадлежало ее будущему мужу. По церковным канонам венчанный брак священен и любое покушение на чужое брачное ложе является большим грехом. Позднее феодалы нередко пренебрегали этим законом и пользовались правом первой брачной ночи, но церковь это не приветствовала.

Время проведения

Обряд свадьбы на Руси был очень сложным таинством, соединившим в себе христианские и языческие традиции. Время проведения свадьбы всегда очень тщательно подбиралось. У многих народов мира первое соитие новобрачных могло произойти на третьи или четвертые сутки, а то и позднее (некоторые мусульманские страны, Индия и др.).

У русских же первая брачная ночь происходила во время свадебного торжества, поэтому очень важно было назначить свадьбу на разрешенную церковью дату. По православным законам нельзя иметь половые отношения в пост и в церковные праздники, поэтому и свадьбы на это время не назначались. Дату проведения торжества тщательно подбирали, согласовываясь с церковным календарем.

Ритуал подготовки к брачной ночи

У русского народа брачную ночь долгое время именовали подклетом. Это связано с тем, что ложе молодых всегда устраивали в прохладном месте: в подклети избы, чулане, амбаре или бане. Это всегда происходило на территории жениха, поскольку девица после свадьбы переходила жить к нему.

Для новобрачных готовили высокое ложе на крепком деревянном основании. Его застилали постельными принадлежностями, которые были взяты из приданого девушки. Подготовкой ложа для жениха и невесты занимались женщины-постельницы из числа свах. Также постель могла готовить мама или сестра жениха.

На ложе укладывали много ритуальных предметов, которые должны были уберечь молодоженов от порчи и обеспечить им в будущем безбедное существование. К таким оберегам относились небольшие ржаные снопы, мешки с мукой, матрасы, перины. Сверху ложе застилали белоснежным вышитым покрывалом.

Под кровать постельницы клали несколько поленьев, сковородник, кочергу, можжевеловую ветку. Эти предметы должны были уберечь пару от всякой нечисти. Поленья символизировали будущее потомство, поэтому их нужно было класть побольше.

Проводы новобрачных

В подготовленную таким образом «опочивальню» новобрачных провожала целая толпа гостей: дружки, свахи, родственники и вообще любой, кто хотел поучаствовать в шумном и веселом действе. Проводы сопровождались песнями, непристойными шутками и советами. Дружка бил кнутом по ложу, выгоняя нечистую силу. Затем он должен был заплатить выкуп постельницам.

Наедине

После всех этих ритуалов новобрачных наконец оставляли одних. Дверь закрывали на замок, а возле нее оставляли охранника-клетника. Он тоже должен был оберегать молодоженов от злых чар и разной нечисти. Но и гости нередко оставались под дверью и попросту подсматривали за молодыми.

Оставшись одни, жених с невестой сначала угощались хлебом и курицей. Эта пища должна была дать паре плодовитость. После еды девица обязана была снять с ног парня сапоги. Тем самым она демонстрировала смирение перед будущим мужем и показывала свою готовность во всем его слушаться. Также девушка должна была спросить у мужа разрешения лечь с ним.

Затем обязательно должен быть состояться половой акт. Об этом несколько раз приходил осведомиться дружка. Как только девушка теряла девственность, брак считался физически подтвержденным, о чем громогласно объявлялось всем гостям. Молодых могли снова вывести на пир и радовать их песнями самого непристойного содержания, либо гости сами приходили в подклеть к молодоженам и оставались там с ними до самого рассвета.

Невинность как главный атрибут

Самым главным моментом во всем этом ритуале была демонстрация рубашки невесты с пятнами крови. Если невеста сохранила девственность до свадьбы, она считалась честною. В противном случае навлекала позор не только на себя, но и на родителей. На шею свахе и родителям нечестной новобрачной вешали хомут. Отцу подносили чарку вина с дырявым дном. Девушку могли даже вернуть в отчий дом.

Потерю девственности в первую брачную ночь символически отмечали развешиванием расшитых красными нитками полотенец и битьем горшков. После этого девица становилась «молодкой», а парень — «молодым». После брачной ночи молодку обряжали в одежду замужней женщины и надевали ей соответствующий головной убор. Весь ритуал нужно было строго соблюсти, иначе новой семье грозили бесплодие и нищета.