Василий II: почему его прозвали «Тёмным»

Великий князь московской земли Василий II Васильевич (1415–1462) известен в истории под прозвищем Тёмный, которое закрепилось за ним после потери зрения. Однако ослепление это произошло не вследствие ухудшения здоровья, а из-за подлой борьбы за власть между кровными родственниками.

Василий II Тёмный взошёл на московский трон вопреки завещанию своего деда Дмитрия Донского , согласно которому это место должно было достаться его дяде Юрию Звенигородскому. На тот момент у 10-летнего Василия II была мощная поддержка в лице его деда по материнской линии литовского князя Витовта, и потому никто из претендентов не решался на открытую конфронтацию.

Все изменилось, когда скончался Витовт, а Василий II вместе с матерью-регентшей остались без политического тыла. Именно в этот период заявил о своих претензиях на престол Юрий Звенигородский, действовавший вместе с сыновьями Дмитрием Косым, Дмитрием Красным и Василием Шемякой.

Тлевший несколько лет конфликт разгорелся с новой силой на свадьбе Василия II, после того как его мать обвинила семью дяди в краже. Разозлившиеся братья Василия II объявили ему войну.

В ходе междоусобицы Василий II попал в плен к дяде, отрекся от московского трона и отправился в ссылку в Коломну . Но москвичи не пожелали подчиняться Юрию, и он вынужден был вернуть власть Василию II, что вызвало гнев его отпрысков.

Больше всех негодовал Дмитрий Косой, который в 1436 году вызвал Василия Тёмного на сражение. Трезво оценивая свои шансы на победу в честной борьбе, Дмитрий Косой решил прибегнуть к хитрости, но Василий разгадал её, разгромил двоюродного брата, пленил и отдал приказ ослепить его.

Хотя отношения между сыновьями Юрия к тому времени стали весьма прохладными, Василий Шемяка не смог простить Василию Тёмному такой способ наказания, и спустя 10 лет отомстил ему за брата.