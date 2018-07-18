Халява, лох и ништяки: откуда взялись жаргонизмы и что они означают на самом деле

Откуда в нашей речи сленговые и жаргонные слова? Мы решили разобраться, что за корни у словечек вроде «чувак», «лох» или «халява». Ведь все не просто так!

Лох

«Лох» — это не просто низенькое оскорбление, а вполне себе литературное слово, упоминание которого есть даже в стихах.

Слово пошло с прибрежной части Русского Севера — там оно обозначало вид лососевых рыб, которые возвращаются из моря в пресные воды, где становятся простой добычей для всех желающих. Аллегория очевидна.

А теперь обещанные стихи. Не слишком известный поэт XIX века Федор Глинка воспел лохов, бегущих от тюленей, следующим образом:

И сельдь, и лох, добыча жадных, Бегут они от беспощадных И мечутся на берега, Или толпой теснятся в реки: К врагу в добычу от врага — Там ждут их сеть и человеки!

Пацан

По поводу возникновения этого слова существует сразу несколько версий, и все они не сильно позитивные.

На идише слово «поц» означает мужской половой орган. Но отечественные лингвисты с этим вариантом не согласны и считают, что слово «пацан» появилось от украинского «пацюк», что переводится как «крыса». Ну либо опять же от украинского «паць-паць» — вариант тоже так себе, этой фразой подзывали свиней.

Чувак

Общепризнанной версии возникновения слова нет, но есть несколько вариантов.

Говорят, что так называли то ли кастрированных козлов у древних славян, то ли кастрированных баранов и верблюдов в Средней Азии.

Но это все домыслы, единственный вариант, который более-менее готовы принять филологи, — это появление жаргонизма из цыганского слова «чаво», которое так и переводится — «мальчик» или «юноша».

Тачка

У слова чисто советское происхождение, глубоко копать не надо. Когда в СССР появились автомобили, их приобретение было жутко дорогим, а содержание и вовсе превращалось в настоящий ад.

Автопром не отличался высоким качеством и требовал частого ремонта. Добавьте к этому постоянный дефицит запчастей и представьте, как себя чувствовали советские автовладельцы.

В общем, машина стала отождествлением строительной тачки, на которой нельзя ездить и которую вообще нужно тащить самому, прилагая рабские усилия.

Ништяк

Есть версия, что это всего лишь упрощенный вариант фразы «ничего так». Но некоторые считают, что тут снова не обошлось без цыганского языка — речь идет о слове «мишто», обозначающем нечто хорошее, красивое и приятное.

Существует и якобы историческая версия, восходящая к Петру Первому. После победы над шведами был заключен очень выгодный для России мирный договор — Ништадтский, который в народе стали называть «ништяцким».

Халява

Здесь все просто и конкретно — слово произошло от польского cholewa, которое переводится как «голенище сапога». В голенище запихивали легкую добычу, полученную законным или не очень законным способом.

Еще говорят, что халявой называли ложку, которую носили в сапоге на случай внезапного угощения.

И еще один вариант гласит, что халява — это само голенище сапога без переносного значения. Мол, сапожникам проще всего было делать именно эту часть сапога, отсюда и название.

Фига

У этого великолепного слова есть сразу два значения: кукиш и мужской половой орган.

Еще в Древнем Риме был жест, именуемый у нас фигой с маслом, и назывался он mano fico. Правда, использовали его немного иначе — этим жестом из дома выгоняли злых духов.

Кстати, о духах — их в Риме называли лярвами. Знакомо? Да-да, это еще одно жаргонное словечко, которым называют дам легкого поведения.