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Как Сталин хотел присоединить к СССР часть Китая
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Как Сталин планировал присоединить к СССР часть Китая 

Русская семерка 6 часов назад
Фото: Русская семерка
Западная часть Китая, или Синьцзян по-китайски, исторически носит название Восточного Туркестана. Населённая преимущественно уйгурами, казахами и ещё многими тюркскими народами, а также монголами, она была присоединена к Китаю только в середине XVIII века. После кровопролитной войны с Джунгарским ханством, в ходе которой китайские войска целенаправленно истребили всех мужчин-джунгаров, эта обширная страна ещё долго, по старой памяти, называлась Джунгарией. Называли её также и Кашгарией по имени старейшего в ней города, основанного ещё до нашей эры тохарами.
В 1912 году в Китае была свергнута императорская династия Цин. Была провозглашена Китайская республика. Центральная власть ослабела, и многие провинции только на словах её признавали. Области с большим некитайским населением — Тибет, Маньчжурия и Восточный Туркестан — обнаружили тягу к сепаратизму.
В Восточном Туркестане после окончания российской Гражданской войны нашли убежище сначала довольно значительные группы русских белогвардейцев, алаш-ординских казахов, а затем и басмачей. В конце 20-х годов центральная власть перешла в руки генерала Чан Кайши, который начал укреплять единство Китая и повёл жёсткую борьбу с сепаратизмом. Назначенный им губернатор Синьцзяна Цзинь Шужень ликвидировал племенную автономию уйгуров и провёл ряд других непопулярных мер. Одновременно, в силу своего территориального положения, он установил, в обход Чан Кайши, непосредственные контакты с властями советской Средней Азии.
Чан Кайши в то время враждовал с коммунистами, а следовательно и с СССР. Узнав о поступке своего губернатора, он отрешил его от должности и отправил войска в Синьцзян. Но тем пришлось сражаться уже не против Цзинь Шуженя, а против разгоревшегося в провинции с 1931 года антикитайского восстания. Восстание было поддержано русскими белогвардейцами. В апреле 1933 года Цзинь бежал в СССР. 12 ноября 1933 года повстанцы захватили Кашгар и провозгласили Тюркскую Исламскую Республику Восточного Туркестана.
Её существование было недолгим. Сталин, в связи с возрастанием японской угрозы на Дальнем Востоке, решил в тот момент наладить отношения с Чан Кайши. Он заключил соглашение со сменившим Цзиня губернатором Шень Шицаем и направил ему на помощь советские войска. В феврале 1934 года уйгурские повстанцы были разгромлены. Шень Шицай, формально подчиняясь Чану, стал фактическим правителем Синьцзяна, под сильным советским влиянием. Он также заключил ряд сепаратных экономических соглашений с СССР, в его правительстве и армии работали советские консультанты. В угоду СССР он провёл репрессии против белоэмигрантов, выдав также часть их советским властям. Формально не посягая на единство Китая, СССР фактически превратил Синьцзян в свою зону влияния. Чан Кайши был вынужден с этим мириться, так как получал через провинцию военную помощь от Советского Союза против Японии.
Однако после начала Великой Отечественной войны Шень Шицай, ожидая скорого поражения в ней Советского Союза, решил освободиться от его опеки. В 1942 году он арестовал советских консультантов, одновременно начав репрессии против местных коммунистов и национальных движений. В ответ уже в том же году восстали казахи на севере Синьцзяна. Одновременно Шень не учёл, что Чан был союзником как США, так и СССР. В августе 1944 года, когда международная обстановка резко изменилась, Чан Кайши снял Шень Шицая с поста губернатора, и тому пришлось подчиниться.
Однако национально-освободительное движение в провинции приобретало размах. Советское руководство, в отличие от прошлых лет, решило сделать на него ставку. В движении снова участвовала белая эмиграция, на патриотических чувствах которой СССР играл во время Великой Отечественной войны. 12 ноября 1944 года в Кульдже была провозглашена Восточно-Туркестанская Республика. Она снабжалась оружием и боеприпасами из СССР и нанесла гоминдановской армии ряд поражений. Чан Кайши, занятый на японском фронте, ничего не мог с этим поделать. Стремясь к соглашению с СССР, он, после капитуляции Японии, выступил с признанием за освобождёнными районами Восточного Туркестана права на широкую автономию. Начались переговоры. Летом 1946 года вступило в действие соглашение, по которому в Синьцзяне формировалось коалиционное правительство на основе определённого представительства национальностей с преобладанием некитайских. Провозглашалось равноправие китайского и тюркского языков. За освобождёнными районами сохранялись автономия и собственная армия. Как и в первый раз, Восточно-Туркестанская Республика (ВТР) занимала лишь часть огромной провинции.
Однако в это время уже разгорелась новая гражданская война между гоминданом и коммунистами, и обе стороны в Восточном Туркестане обращали мало внимания на подписанное соглашение. А когда Пекин перешёл под контроль коммунистов, делегация ВТР вылетела 24 августа 1949 года в Пекин на переговоры с Мао Цзедуном об условиях воссоединения с Китаем. Она добиралась через советскую территорию. Её возглавлял президент ВТР Ахметжан Касыми, сторонник независимости Восточного Туркестана от Китая. Специальный рейс Аэрофдота, на котором находилась делегация, потерпел катастрофу в горах Забайкалья. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следующая делегация ВТР во главе с Сайфутдином Азизовым согласилась на вхождение ВТР в состав Китайской Народной Республики как часть провинции Синьцзян, с гарантией соблюдения этнокультурных прав национальностей. Вслед за этим гоминдановский губернатор провинции Бурган Шагиди заявил о своём переподчинении коммунистам, за что был оставлен теми на своём посту.
Есть версия, что катастрофа самолёта Ил-12, на котором летела первая делегация ВТР, была подстроена. Пока исход гражданской войны в Китае был неясным, Сталин поддерживал ВТР против гоминдана. Но когда коммунисты стали явно одерживать верх, Сталин начал побуждать руководителей ВТР согласиться на подчинение новым властям Китая. В силу настроений местного населения и его лидеров, а также прежней советской политики, направленной на откол этой провинции от Китая, этого было непросто добиться.
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